In una sua recente intervista, Claudia Pandolfi ha raccontato del drammatico retroscena del passato: le parole da brividi.

Claudia Pandolfi, lo sappiamo benissimo, è una delle attrici più celebri dello spettacolo italiana. Entrata in questo mondo grazie alla sua partecipazione a ‘Miss Italia’, la bellissima attrice ha facilmente conquistato l’interesse di tutti. Ed, in particolare, quella di Michele Placido. Che, immediatamente, ha voluto affidarle un ruolo nel suo film ‘Le amiche del cuore’. Da quel momento, nonostante la Pandolfi non avesse mai studiato recitazione ed avesse intenzione di diventare un’insegnante di ginnastica artistica, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che, seppure giovanissima, la bella Claudia decanta di una carriera davvero incredibile. Oltre ai suoi celebri ruolo nella serie televisiva ‘Medico in Famiglia’ e ‘Distretto Polizia’, l’attrice romana è stata colonna portante di numerosi film. Sapete che, però, alla sola età di 16 anni, ha vissuto un momento davvero drammatico? Si, è proprio così. E a raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata a ‘Verissimo’. Ospite nel 2018 di Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato questo vero e proprio retroscena da brividi appartenente al suo passato.

Claudia Pandolfi, drammatico retroscena: aveva soltanto 16 anni, il racconto ‘choc’

Ospite della puntata di ‘Verissimo’ del 18 Novembre del 2018, in occasione del suo nuovo film, Claudia Pandolfi si è ampiamente raccontata a Silvia Toffanin. E così, oltre a parlare della sua carriera e della sua vita privata, la celebre attrice romana si è lasciata andare ad un incredibile racconto. In merito alle dichiarazioni che, in quell’anno, Asia Argento fece sul regista Weinstein, Claudia Pandolfi non ha potuto fare a meno di raccontare ciò che lei ha vissuto sulla propria pelle. Un vero e proprio retroscena drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i presenti in studio. Da come raccontato dalla diretta interessata, l’attrice ha vissuto due episodi molti particolari. Il primo, le è capitato quando era ancora alle scuole medie. Ed il ‘classico pazzo del quartiere’ si è intrufolato con lei in ascensore. Provocandole, com’è giusto sia, la reazione immediata di scappare via da questa situazione ‘strana’. Il secondo, invece, è avvenuto qualche anno dopo. Quando, alla sola età di sedici anni, la persone che avrebbe dovuto farle un provino, l’ha invitata a stendersi nuda su un divano. ‘Quella situazione non mi piacque e sono andata via’, ha raccontato Claudia Pandolfi.

Insomma, un vero e proprio retroscena drammatico, c’è da ammetterlo. E che, ovviamente, ha lasciato sbigottiti tutti i presenti in studio. In primis, Silvia Toffanin.