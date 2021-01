Chi è Matteo Diamante, nel cast de La Pupa e il Secchione 2021: età, carriera, vita privata dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Manca davvero poco alla prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: il format andrà in onda da domani, giovedì 21 gennaio, su Italia 1 in prima serata. Al timone di questa nuova edizione troveremo Andrea Pucci e Francesca Cipriani. A formare il cast, 8 coppie: cinque formate da una pupa e un secchione e tre viceversa, composte cioè da un pupo ed una secchiona per un totale di 16 concorrenti. In questo articolo vogliamo parlarvi di uno dei Pupi, Matteo Diamante, per alcuni un volto già noto della tv. Conosciamolo più da vicino e scopriamo quanti anni ha, cosa fa e qualche dettaglio sulla vita privata dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Matteo Diamante tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione 2021: curiosità su di lui

Nel cast di quest’anno troveremo una vecchia conoscenza televisiva: stiamo parlando di Matteo Diamante, che molti di voi ricorderanno in altri programmi. Nato a Genova il 19 aprile del 1989 Matteo ha frequentato l’Istituto Nautico per poi iscriversi all’Università degli Studi di Genova. Il suo fisico scolpito rivela la sua grande passione per il fitness, argomento principale di molti dei video pubblicati sul suo canale Youtube. Seguitissimo sui social, Matteo è un organizzatore di eventi. E’ stato inoltre uno speaker di Radio Venezia e un Vocalist in discoteca. Oggi Diamante è titolare dell’agenzia “Senior”, occupandosi di pubbliche relazioni con target al di sopra dei 25 anni. Matteo si è dato da fare anche in tv, infatti per molti è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: ricordate chi corteggiava nel format condotto da Maria De Filippi? Ebbene, era tra i pretendenti di Sabrina Ghio. Inoltre, ha partecipato ai programmi Ex On The Beach e Take Me Out.

Non perdetevi allora la prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, sicuramente ne vedremo delle belle.