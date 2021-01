Qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, Lina Sastri ha informato i suoi sostenitori del tragico lutto da cui è stata colpita.

L’abbiamo vista recentemente a ‘Ballando con le Stelle’, eppure la grandissima Lina Sastri decanta di una carriera davvero incredibile. Attrice e cantante di successo, la simpaticissima napoletana è, senza alcun dubbio, una vera e propria colonna portante dello spettacolo partenopeo, ma anche nazionale. Qualche ora fa, però, la Sastri è stata colpita da un gravissimo lutto. E a darcene notizia è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, l’attrice e cantante napoletana ha informato i suoi sostenitori di questa gravissima perdita di cui è stata protagonista. ‘Il covid assassino lo ha vinto’, ha scritto Lina Sastri. Un dolore davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, immediatamente e prontamente, ha avuto un forte eco dal punto di vista social. Non è un caso, infatti, se sono davvero tantissimi i messaggi e i likes giunti a corredo di questo ultimo messaggio da brividi. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Lina Sastri, tragico lutto: l’ultimo messaggio è davvero da brividi

Un vero e proprio tragico lutto quello di cui, pochissime ore fa, Lina Sastri ha informato i suoi sostenitori. Con un emozionante scatto e un ultimo messaggio da brividi, l’attrice e cantante napoletana non ha affatto potuto fare a meno di condividere l’immenso dolore provocato dal Coronavirus. La sua famiglia, purtroppo, è stata colpita dal temibile virus cinese. E, sfortunatamente, ne ha provocato anche una vittima. Suo fratello Carmine, purtroppo, è morto. Ed è tragicamente scomparso proprio a causa di questo temibile ed invisibile nemico. ‘Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto.

Ma Carmine non può morire. È indimenticabile’, ha scritto Lina Sastri a corredo di questo scatto che la ritrae teneramente abbracciata a suo fratello. ‘Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico’, ha continuato a scrivere l’attrice in questo messaggio davvero da brividi. Da come si può chiaramente comprendere da queste splendide parole, quindi, il rapporto che c’era tra la grandissima Lina Sastri e suo fratello Carmine era davvero speciale. Ed è per questo che il dolore dell’attrice e cantante è davvero incredibile. Immediata è stata la reazione dei suoi sostenitori. Che, appena appresa la tragica notizia, non hanno potuto fare a meno di fare sentire la loro vicinanza.



Appena condiviso il post, la grandissima Lina Sastri è stata sommersa dall’affetto del suo pubblico social. A corredo dello scatto, come dicevamo precedentemente, sono giunti numerosi commenti di sostegno e condoglianze. Alle loro, si aggiungono anche le nostre.