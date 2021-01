Anticipazioni Beautiful giovedì 21 gennaio: Hope va alla festa, il gesto di Liam spiazza; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Diventa sempre più interessante la trama di Beautiful! La soap opera più longeva della nostra tv va in onda come di consueto tutti i giorni, su Canale 5, alle ore 13 e 40. E anche oggi, giovedì 21 gennaio 2021, ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena. Al centro della trama di questi giorni c’è senza dubbio l’adozione del piccolo Douglas. Il bambino è tornato a casa dal padre Thomas, ma Hope è sempre più intenzionata ad ottenere l’adozione. E, per farlo, sembra essere disposta a tutto. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni Beautiful giovedì 21 gennaio: Hope va alla festa e Liam va da Steffy!

Tutto pronto per la festa di Halloween a casa Forrester. Eric e Quinn hanno organizzato un party alla villa, in cui tutti i partecipanti sono rigorosamente in maschera. Una serata all’insegna dell’allegria, dove parteciperà anche Hope! Nonostante sia Brooke che Liam hanno cercato di farle cambiare ide, la giovane Logan è sempre più decisa a riprendersi il piccolo Douglas e, per questo, userà la festa per tentare di circuire Thomas. Una cosa che, però, Liam non sa: a lui, infatti, Hope ha semplicemente detto di voler andare al party per trascorrere un po’ di tempo col bambino. Quello che invece Hope non sa, però, è che mentre lei è alla festa, Liam deciderà di raggiungere Steffy, trascorrendo una serata con lei e le bambine. Una serata che si rivelerà molto piacevole per i due ex, che si lasceranno andare a ricordi e momenti emozionanti. Che sia l’inizio di un ritorno di fiamma per i due? Lo vedremo nelle prossime puntate!

Quel che resta da capire adesso è qual è il reale piano di Hope per incastrare Thomas. Come abbiamo visto, il giovane Forrester non è affatto uno sprovveduto. Cosa potrebbe accadere se scoprisse l’inganno della Logan? Per rispondere a tutte le domande dovrete solo sintonizzarvi su Canale 5, alle ore 13 e 40. I colpi di scena saranno tantissimi!