Wanda Nara interrogata sui social: “Sei mai stata infedele”, la risposta della compagna di Mauro Icardi spiazza tutti

Wanda Nara è sicuramente uno dei personaggi più discussi del mondo dello sport e dello spettacolo. La donna, oltre ad essere una manager assai influente, essendo l’agente del suo compagno Mauro Icardi, è anche un personaggio televisivo. Prima della sua partenza per Parigi, dove il compagno milita tra le fila del PSG, ha vestito i panni di opinionista al Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5, e co-conduttrice a Tiki Taka. Wanda è anche molto seguita sui social. Il suo account Instagram, ad esempio, conta più di sei milioni di seguaci. Le sue stories sono seguitissime e le sue foto sono piene di like.

Wanda Nara, la sua risposta spiazza tutti

C’è un nuovo trend su Instagram. Nelle classiche sessioni di domande e risposte, i personaggi famosi rispondono ai fan con Vero o Falso. Una delle prime ad aver sperimentato questo nuovo trend è stata Wanda Nara. La manager e compagna di Mauro Icardi ha risposto a moltissime domande ed è stata anche molto sincera. Un fan, ad esempio, le ha chiesto: “Sei mai stata infedele?“. La sua risposta ha spiazzato tutti: “Sì, alcune volte…“. Wanda, dunque, ha affermato di essere stata infedele, anche se non ha svelato in quali occasioni. Sappiamo che la fine della sua relazione con Maxi Lopez ha destato molto scalpore, sia in Italia che nel suo paese.

Wanda Nara è stata sposata dal maggio del 2008 al novembre del 2013 con il calciatore argentino Maxi Lopez. I due hanno divorziato dopo che l’uomo ha accusato la moglie di averlo tradito, e lei, di rimando, ha accusato López di ripetute infedeltà coniugali e i magistrati argentini hanno deciso a favore della donna. La Nara ha avuto dunque ragione sul marito, anche se resta il dubbio legata all’infedeltà della donna.