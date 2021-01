Bridgerton 2, la notizia sta facendo letteralmente esplodere di gioia i fan della famosissima serie televisiva firmata Netflix.

E’ stata la serie più chiacchierata nell’ultimo mese: chi è che non ha visto ancora Bridgerton? La serie prodotta da Shonda Rhimes, diventata titolo più visto su Netflix, ha fatto sognare milioni di giovani che sono state letteralmente catturate dal fascino del Duca di Hastings e dalla storia d’amore con Daphne Bridgerton. La storia racconta le vicende dei Bridgerton e dei Featherington, due famiglie appartenenti all’alta società londinese: la trama ha attirato l’attenzione del pubblico di Netflix che ora si chiede quando uscirà la seconda stagione! E’ arrivato finalmente l’annuncio che tutti attendevano con ansia: guardate cos’ha pubblicato la piattaforma streaming nelle ultime ore!

Bridgerton 2, ora è ufficiale: l’annuncio appena arrivato da Netflix

“Sta per iniziare una nuova stagione mondana. È ufficiale: Bridgerton torna per la seconda stagione, solo su Netflix” si legge come titolo di un video pubblicato nelle ultime ore. La piattaforma streaming attraverso il suo canale Youtube mostra alcune scene della serie tv più vista ed annuncia: ‘La stagione 2 è in arrivo‘.

Cosa riserverà la seconda parte di Bridgerton? Di certo sono tantissime le idee che i telespettatori si stanno facendo: si parlerà senza dubbio della misteriosa Lady Whistledown, la cui identità sembrerebbe sia stata svelata nel corso dell’ultima puntata. La seconda parte si incentrerà su Anthony Bridgerton? Non ci resta che attendere, con ansia, l’arrivo della seconda stagione. Ma…quando arriverà?

Su Vanity Fair si legge che il colosso streaming ha fatto sapere che le riprese inizieranno nella primavera di quest’anno, 2021! Quindi, la serie sarà disponibile con molta probabilità nel 2022! “Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton” scrive ancora Netflix su Instagram. Insomma, è ufficiale! Non ci resta che attendere…