Gomorra 5, clamorose anticipazioni: problemi per Ciro e Genny

Clamorose anticipazioni su Gomorra 5: ci saranno nuovi problemi per Ciro e Genny, ecco di cosa stiamo parlando

Gomorra è una serie televisiva liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano e andata in onda per la prima volta nel 2014 su Sky Italia. La serie, di genere criminale, ha avuto un successo straordinario, sia in Italia che nel mondo. Nel 2014, infatti, è stata venduta in più di cinquanta paesi, tra cui Germania, Francia, Scandinavia, Regno Unito, America Latina, Stati Uniti d’America, Israele e Mongolia. Nel giugno del 2015 la distribuzione ha raggiunto un totale di 113 paesi, mentre nel 2016 è arrivata in 170 paesi. Il successo raggiunto è andato oltre le aspettative dei registi. I paesi esteri hanno acquistato ovviamente anche i diritti delle altre stagioni. In Italia, la serie televisiva è giunta alla quarta stagione e nel frattempo sono in corso le riprese della quinta ed ultima stagione.

Gomorra 5, clamorose anticipazioni

Le riprese della quinta stagione di Gomorra – La serie stanno per giungere al termine. Questa sarà l’ultima stagione della serie televisiva liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano e in onda su Sky Italia. La quinta ed ultima stagione si lega con un filo conduttore al primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, L’Immortale. Nella pellicola abbiamo visto cos’è successo dopo l’agguato sulla barca a Ciro Di Marzio. L’Immortale di Secondigliano è sopravvissuto, ancora una volta, e si è rifugiato a Riga, in Lettonia. L’ultima scena del film vede Ciro e Genny Savastano ricongiungersi. Marco D’Amore, dunque, tornerà protagonista nella quinta stagione, sia come attore che come regista. Ma cosa succederà nell’ultima stagione della serie televisiva? Ci sono clamorose anticipazioni.

Dopo la dipartita dei Levante, fatti fuori da Genny Savastano in un agguato dinamitardo, ci sarà un nuovo e potente clan nel paese. Ciro e Genny torneranno ad essere amici e alleati in affari, ma qualcosa potrebbe andare per il verso sbagliato. Sul web, infatti, è circolato un video in cui si vede una furiosa lite tra i due superboss di Secondigliano.