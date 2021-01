In una sua intervista, Tosca ha raccontato il suo incredibile dramma: aveva soltanto 6 anni quando le è successo, la confessione ‘choc’.

Se dovessimo stilare una classifica dei più grandi artisti dello spettacolo e, soprattutto, della musica italiana, l’immensa Tosca occuperebbe, senza alcun dubbio, uno dei primi posti. Classe ’65, la simpaticissima ed immensa cantante ed attrice romana decanta di una carriera davvero ricca di successi. A partire, quindi, dalle opere teatrali e i film di cui è stata protagonista indiscussa fino a tutte le canzoni di cui è stata la voce portante, la bellissima Tosca vanta di un successo più che clamoroso. Sapete che, però, quando era soltanto una bambina, ha vissuto un vero e proprio dramma? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata in una recente intervista ad ‘Ok Salute’, datata 2020. È proprio sulle pagine della notissima rivista che la simpaticissima Tosca ha raccontato dell-incubo vissuto quando aveva soltanto sei anni. ‘Ha cambiato per sempre la mia infanzia’, ha raccontato la cantante ed attrice. Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Tosca, il dramma dell’infanzia: ‘È cambiata per sempre’, cos’è successo

‘Ha cambiato per sempre la mia infanzia, causandomi una grave malattia’, ha iniziato a raccontare Tosca ad ‘Ok Salute’ il 16 Settembre del 2020, spiegando, quindi, il suo dramma. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che una tonsillite trascurata abbia provocato delle grossissime conseguenze all’attrice e cantante romana. A rendersene conto, da come si legge, è stata la sua mamma. Che, nel vedere ‘un puntino attorniato da piccoli cerchi rossi’ sulla schiena, si è prontamente allarmata. Con il passare dei giorni, però, quello che sembrava un semplice puntino, si è rivelato essere qualcosa molto di più. ‘Quello sfogo ha cominciato a estendersi alle gambe, con un dolore via via sempre più intenso che mi ha addirittura costretta a letto: non riuscivo quasi più a camminare’, ha continuato a dire Tosca. Spiegando, poi, di essere stata prontamente portata all’ospedale. E di aver ricevuto una terribile diagnosi: ‘grave reumatismo articolare acuto con eritema nodoso in fase avanzata’ dovuto proprio ad una tonsillite mal curata. Che, addirittura, l’ha costretta ad essere ricoverata per ben quattro mesi.

Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché era soltanto una bambina. E a quell’età, si sa benissimo, non si deve affatto vivere un’esperienza del genere.