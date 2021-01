Ennesima lite al GF Vip: stavolta è un gioco organizzato dagli autori ad accendere la miccia ed esplode la furia della concorrente.

Nella Casa del GF Vip, sono giorni difficili: la notizia di un ulteriore prolungamento di questa infinita quinta edizione ha sconvolto gli animi e le menti dei concorrenti che si ritrovano ancora una volta a non vedere ‘la luce in fondo al tunnel’. L’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì 18 gennaio, non è stata affatto facile per molti di loro, soprattutto per Stefania Orlando. La conduttrice, amatissima dal pubblico del reality e tra le candidate alla finale, ha subito infatti un attacco dall’esterno proveniente dal suo ex marito, Andrea Roncato, circa i motivi della loro separazione risalente a tanti anni fa. Questo episodio ha destabilizzato molto la gieffina che, dopo la puntata, ha minacciato di voler abbandonare il gioco e si è diretta verso la porta rossa. Bloccata dai coinquilini e soprattutto da Tommaso Zorzi, dopo un lungo sfogo in lacrime, la concorrente ha deciso poi di restare. A parte questo eclatante episodio, gli animi in casa restano comunque tesi. E lo dimostrano le varie lamentele nei confronti degli autori e le discussioni che non accennano a diminuire. E’ il caso ad esempio, di quanto successo nelle ultime ore tra Dayane e Rosalinda: le due amiche sembravano attraversare un periodo di calma, dopo un ennesimo chiarimento avuto nelle ultime settimane. Eppure, è bastato un gioco proposto dal Grande Fratello per far scoppiare un’altra lite tra loro. La furia della Cannavò è la prova di quanta tensione ci sia dopo oltre cento giorni trascorsi nella Casa di Cinecittà. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

GF Vip, “Ma che gioco è?”: Dayane e Rosalinda, scoppia la lite e la furia della concorrente

A far esplodere la miccia è stata la prova stabilita dagli autori, probabilmente in occasione della giornata mondiale dell’abbraccio: l’Hug Freeze prevedeva infatti che, al suono della sirena, ogni concorrente dovesse abbracciare il compagno più vicino. Quello rimasto senza abbracciare nessuno, avrebbe perso e avrebbe dovuto pagare un pegno: bere il “Peperoncello” una bevanda abbastanza disgustosa, preparata con cipolla, alici, cannella, pepe nero, pomodoro e altri ingredienti. Ad un certo punto, Rosalinda ha abbracciato Dayane, ma vedendo che ancora una volta Maria Teresa Ruta era rimasta ‘spaiata’, si è divincolata dalla modella e ha detto alla giornalista: “Abbraccia Dayane”, per non farla perdere ancora. La reazione della Mello non si è fatta attendere: “Ma che senso ha? Ma perché devi spingermi? Ma che senso ha? Ma pensi sia giusto? Mi spingi e mi dici: ‘Non ti abbraccio, abbraccia l’altro?'”, ha detto la bella brasiliana. “Volevo fare un gesto nei confronti di Maria Teresa, semplicemente questo”, ha risposto l’attrice siciliana. Quest’ultima poi si è alzata da tavola dicendo di voler stare sola: “Sono lì lì per avere un attacco isterico. Voglio stare serena e tranquilla. Evito un attacco isterico. Andate a divertirvi, non pensate a me. Ho bisogno un attimo di staccare e rilassarmi. Voglio stare tranquilla, da sola. Sono nervosa, sono isterica”.

Cosa ne pensate? Sarà lo stress a favorire litigi come questo?