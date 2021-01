La bellissima attrice Valentina Lodovini ha figli? In una sua intervista ha rivelato ogni cosa, l’inaspettata rivelazione.

Classe ’78, la bellissima Valentina Lodovini decanta di una carriera alle spalle ricca di intramontabili successi. Diplomatasi, nel lontano 1997, al Liceo Scientifico e conseguito il Diploma in laboratorio teatrale intorno agli anni 2000, l’attrice umbra inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Dapprima come attrice di teatro ed, in seguito, attrice di serie televisivi e film, la giovanissima Lodovini è riuscita ampiamente ad accaparrarsi le simpatie del pubblico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Certo, conosciamo abbondantemente la sua carriera, ma della sua vita privata, ad esempio, cosa sappiamo? Valentina ha un fidanzato, un compagno o un marito? E, soprattutto, la bellissima Lodovini ha dei figli? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio su questo interrogativo è stata proprio la diretta interessata. Ecco la sua rivelazione nel corso di un’intervista a ‘Vanity Fair’ nel 2017.

Valentina Lodovini ha dei figli? La verità

È la protagonista indiscussa di numerosi film e serie televisive di successo, Valentina Lodovini. Personaggio pubblico a tutti gli effetti ed amatissima ed apprezzatissima attrice, la bellissima umbra non ama particolarmente parlare di sé e della sua vita privata. Ebbene, cosa sappiamo, quindi? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcune risposta certa. Quello che possiamo dirvi è che, in una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 2017, la bella Lodovini ha raccontato di un amore passato, durato ben sei anni. Ma non solo. Sempre sulle pagine del noto settimanale, l’attrice umbra ha svelato anche se ha figli o meno. Ecco, voi ve lo siete mai chiesto? Ebbene. Scopriamo insieme le sue parole. ‘Non l’ho mai desiderato, neanche da adolescente, quando se ne parlava con le amiche’, ha rivelato Valentina Lodovini a ‘Vanity Fair’. Non nascondendo, però, che i bambini sono attratti da lei. E che, ogni volta che la incontrano, le si buttano addosso.

Insomma, una rivelazione tanto inaspettata quanto coraggiosa, siete d’accordo?