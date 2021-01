Alessandro e Florinda sono stati tra i protagonisti della scorsa puntata di C’è Posta per Te: avete visto cos’è successo dopo la puntata?

Ieri sera, sabato 23 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te, programma televisivo amatissimo dagli italiani e condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata, i telespettatori hanno conosciuto la storia di Alessandro e Florinda. La coppia, dopo dodici anni di fidanzamento, si è separata a causa di un tradimento da parte di lui con una collega di lavoro. La compagna, dopo aver scoperto il tradimento, aveva perdonato il compagno, ma poco dopo si era accorta di nuovi messaggi tra lui e l’amante. L’uomo ha deciso di contattare il programma per tornare insieme alla compagna.

C’è Posta per Te, cos’è successo ad Alessandro e Florinda

Nel corso della puntata del 23 gennaio di C’è Posta per Te, Alessandro ha contattato la redazione del programma per riconquistare la sua compagna. Florinda, infatti, ha scoperto un tradimento avvenuto con una sua collega di lavoro. L’uomo, però, si è giustificato dicendo che tra loro c’erano stati solo messaggi, nessun secondo tradimento. La donna, dopo tantissime perplessità, ha deciso di dare una seconda possibilità al suo compagno. La conduttrice ha così aperto la busta e la coppia si è riabbracciata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Raudino (@alessandro_raudino)

I due, stando alle foto pubblicate sui loro account social, stanno ancora insieme. Subito dopo la puntata, infatti, Alessandro ha pubblicato una foto sul suo account Instagram, taggando anche la sua compagna Florinda. La coppia, dopo la puntata registrata negli studi di C’è Posta per Te, sono tornati insieme e la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. L’uomo deve recuperare la stima e la fiducia della sua compagna dopo il tradimento con la sua collega di lavoro.