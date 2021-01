Domenica 31 gennaio 2021 andrà in onda la quarta puntata di Mina Settembre: ecco le anticipazioni dei prossimi episodi

Mina Settembre è una serie televisiva diretta da Tiziana Aristarco e prodotta da Rai Fiction e Italian International Film. La serie è tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano autore, tra le altre cose, del Commissario Ricciardi e i Bastardi di Pizzofalcone. La fiction è stata girata a Napoli tra il lungomare, il centro storico, il centro direzionale, San Gregorio Armeno e diverse località della costiera amalfitana. Le riprese sono state più volte interrotte a causa della pandemia di COVID-19 e sono riprese dopo l’estate. Esse sono durate venti settimane. La trama ruota attorno al personaggio di Gelsomina Settembre, detta Mina, assistente sociale interpretata da Serena Rossi. La donna lavora in un consultorio nel centro storico di Napoli. Dopo essersi separata dal marito magistrato Claudio De Carolis, interpretato da Giorgio Pasotti, torna a vivere con la mamma Olga. Le due, però, non hanno un buon rapporto. Mina cerca di aiutare tutti i giorni le persone che si presentano al consultorio in cerca di un supporto. La donna è aiutata dal nuovo ginecologo del consultorio Domenico Gammardella, interpretato da Giuseppe Zeno, e dal portinaio Rudy Trapanese, interpretato da Nando Paone.

Mina Settembre, anticipazioni 31 gennaio: cosa succederà nella quarta puntata

La serie tv Mina Settembre ha avuto un incredibile successo su Rai Uno. La serie, girata interamente a Napoli, è seguita da milioni e milioni di telespettatori. Domenica 31 gennaio 2021 andrà in onda la quarta puntata della serie televisiva. Il primo episodio sarà intitolato “Amare è lottare“. In questo episodio, le cose tra Domenico e Mina saranno sempre più complicate. La donna si occuperà ovviamente di un nuovo caso. Il portiere Rudy ha da un po’ di tempo con sé Diego, un ragazzino che aveva rischiato di rimanere da solo. Il giovane è figlio di un marocchino, che ora è finito in prigione.

Il secondo episodio, invece, sarà intitolato “Solitudine“. Nel secondo dei due episodi, Mina Settembre avrà a che fare con un’accumulatrice seriale. La donna, per via di questo problema, rischia di essere sfrattata. Per risolvere il dannoso problema, la Settembre si farà aiutare dal Generale, il vicino di casa della mamma Olga con la quale è in contrasto.