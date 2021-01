L’Eredità, Rocco è il nuovo campione: ricordate dove l’abbiamo già visto in tv? Non indovinereste mai.

Ieri sera, su Rai Uno, è andata in onda la consueta puntata con l’Eredità. Il quiz del preserale è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori, che da anni seguono con passione i giochi proposti dal programma. Ma, nella puntata in onda ieri, 23 gennaio 2021, è stato un altro particolare ad attirare l’attenzione del pubblico. O meglio, un concorrente! Si tratta di Rocco, che ha battuto il campione in carica Leonardo, diventando il nuovo campione del quiz. Ma guardatelo bene: sapete dove l’abbiamo già visto in tv? A farlo notare è stato anche Flavio Insinna. Scopriamolo insieme.

L’Eredità, Rocco è il nuovo campione ma non è la prima volta che l’abbiamo visto in tv

Rocco è il nuovo campione de L’eredità, ma non è la prima volta che lo vediamo in tv. Ricordate in quale programma è già apparso, un bel po’ di anni fa, il concorrente? Ebbene, stenterete a crederci, ma Rocco ha partecipato proprio a L’eredità, nel lontano 2011! Dopo dieci anni esatti, quindi, il concorrente ci riprova e con lo stesso risultato positivo. Anche nella sua prima esperienza nel quiz preserale, infatti, era diventato campione. Un ritorno che non è passato inosservato, anche per il conduttore Flavio Insinna, che ha comunicato il curioso retroscena ai telespettatori, durante la puntata di ieri.

Come riporta Libero Quotidiano, però, sui social non sono mancate le polemiche. In molti si sono chiesti come sia possibile che un concorrente possa avere più di una possibilità di partecipare alla stessa trasmissione. E voi, avevate seguito la puntata de L’eredità di ieri sera? Ricordavate Rocco? Se volete seguire i prossimi appuntamenti col quiz, non vi resta che sintonizzarvi su Rai Uno tutti i giorni alle ore 18 e 50!