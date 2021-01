GF Vip, Carlotta Dell’Isola non riesce ad emergere in casa: il fidanzato Nello svela il motivo.

Un’edizione lunghissima, quella del GF Vip attualmente in onda. Un’edizione che è stata prolungata per ben due volte e, per questo motivo, nella casa più spiata della tv ci sono stati nuovi ingressi. Tra i vip entrati in gioco per ultimi c’è anche lei, Carlotta Dell’Isola, che abbiamo conosciuto nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island. In questa nuova esperienza in tv, però, per gran parte del pubblico Carlotta appare meno ‘spumeggiante’ rispetto alla ragazza che abbiamo visto a Temptation. Secondo molti, la Dell’Isola non è riuscita a tirare fuori il carattere nella casa. A spiegare quale potrebbe essere il motivo ci ha pensato Nello, il suo fidanzato, anche lui protagonista di Temptation Island.

GF Vip, Carlotta Dell’Isola poco presente nelle dinamiche della casa: il suo fidanzato Nello spiega il perché

Carlotta è una delle concorrenti ufficiali del GF Vip 5. L’ex protagonista di Temptation Island è entrata in casa poche settimane fa, dopo l’annuncio del prolungamento dell’edizione. Ma, nonostante il passare dei giorni, i telespettatori non ‘riconoscono’ nella Carlotta del GF Vip la Carlotta di Temptation Island. Un “cambiamento” di cui ha parlato il suo fidanzato Nello, in un’intervista a Novella 2000. “Sono contesti totalmente diversi. A Temptation Island Carlotta e io eravamo andati per chiarire delle incomprensioni ed era normale che nascessero vari battibecchi.”, spiega Nello, che sottolinea come al GF Vip Carlotta si stia confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi. “Non è abituata ed è comprensibile, datele tempo”, aggiunge Nello, che spiega come, in casa, la sua fidanzata vada d’accordo con tutti, poiché nessuno le ha dato modo di innervosirsi. “ Mi auguro che questo suo lato umano piaccia anche al pubblico che guarda la trasmissione e che le faccia proseguire il gioco.”

Insomma, per Nello a Carlotta serve solo tempo per farsi conoscere davvero dal pubblico. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se la concorrente andrà avanti nel programma. E voi, state seguendo questa edizione del reality? Chi sono i vostri vipponi preferiti?