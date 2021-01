È morto Alberto Naponi, era stato concorrente della terza edizione di MasterChef: il saluto sui social del programma

MasterChef Italia è la versione italiana del talent show culinario d’origine britannica. Il programma è andato in onda nel 2011 su Cielo e dal 2012 su Sky Uno. Il programma non presenta conduttori e i giudici attuali del programma sono gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Dal 2016 il produttore è Endemol Shine Italy, che ha sostituito Magnolia. Allo show è collegato il programma MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì sempre su Sky Uno, dedicato a ricette e segreti di cucina proposti dai concorrenti e dai giudici. I vincitori si aggiudicano €100.000 in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette. Tra i vincitori ricordiamo Spyros Theodoridis, Federico Ferrero, Erica Liverani, Simone Scipioni e tanti altri ancora. Il successo sui canali Sky ha portato alla realizzazione di tre spin-off dedicati ai bambini, ai personaggi famosi ed ai concorrenti che, nelle passate edizioni, si sono distinti per le competenze.

Lutto a MasterChef, morto Alberto Naponi

Il talent show culinario colpito da un doloroso lutto. È morto Alberto Naponi, concorrente della terza edizione di MasterChef Italia. L’uomo, nato a Cremona nel 1946, oltre ad essere stato un cuoco e pasticciere era anche pittore, judoka e sedicente geometra. Con la sua irresistibile vitalità e la sua simpatia ha conquistato il pubblico della terza edizione del talent show culinario. La scomparsa di Naponi è stata annunciata sulla pagina social del programma: “È con grande dolore che salutiamo Alberto, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto”.

Alberto Naponi era discendete della famiglia cremonese, i Baresi, proprietari di uno dei biscottifici più importanti d’Italia. Nella sua vita ha avuto alti e bassi. Dopo che la famiglia era caduta in rovina, Alberto aveva iniziato a lavorare nei ristoranti, inventando dolci, come il pan torrone, il pan mostarda e altro. Nel 2014 ha partecipato alla terza edizione di Masterchef, risultando uno dei personaggi più amati e seguiti dai telespettatori. Con la sua simpatia, infatti, era riuscito a conquistare, oltre che i giudici, anche il pubblico del programma.