Stefania Orlando, spunta il fratello ‘mai emerso’: l’appello a Domenica Live

Il fratello ‘mai emerso’ di Stefania Orlando è stato ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso: ecco il suo appello

Stefania Orlando è una conduttrice televisiva nata a Roma il 23 dicembre del 1966. La sua carriera televisiva è iniziata nell’estate del ’93, quando ha ricoperto il ruolo di valletta nel programma Sì o no?. Nell’autunno del 1994, sempre nelle vesti di valletta, entra nel cast di Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci su Rai 1. Il successo definitivo arriva con I fatti vostri, programma condotto dal 1997 al 2003 e soprattutto con Il lotto alle otto, condotto dal 1998 al 2005. Dopo una piccola parentesi da cantante, la Orlando è ‘scomparsa’ per un po’ dal piccolo schermo, riapparendo come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando, l’appello del fratello a Domenica Live

La conduttrice televisiva e cantautrice è figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando e di Annamaria. Ha due fratelli maggiori, Gianni, artista che vive a Parigi, e Fabio Massimo, anche lui avvocato come il padre. Di questi, però, Gianni pare sia il fratello ‘mai emerso’ della Orlando. Pochi, infatti, conoscevano il suo volto. Adesso che la sorella si trova nella casa più spiata d’Italia, Gianni si è affidato prima alle pagine di Di Più e poi a Domenica Live per lanciare un appello accorato alla sorella.

A #DomenicaLive parla il fratello di Stefania Orlando: “Io ho cercato per anni un rapporto con lei…” pic.twitter.com/wspHBral9k — Domenica Live (@domenicalive) January 24, 2021

Gianni, intervistato da Barbara D’Urso, ha raccontato la sua infanzia difficile trascorsa in collegio: “Sono stato mandato in collegio a 7 anni perché da come ricordo, lavoravano entrambi e non mi potevano tenere a casa. All’inizio sembrava bello, non era così”. Gianni ha poi raccontato il rapporto difficile che ancora oggi ha con la sorella Stefania e il fratello Fabio. Da piccolo addirittura Gianni veniva presentato ai fratelli come un ‘amichetto’ che occasionalmente andava a trovarli a casa. Gianni ha poi lanciato un appello all’Orlando: “L’unica cosa che voglio dire a Stefania è che con questo non voglio fare male a nessuno. Voglio cercare un abbraccio”.