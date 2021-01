Anche oggi, Martedì 26 Gennaio, si terranno le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: controlla la schedina vincente.

Primo Martedì di quest’ultima settimana del mese di Gennaio. E, soprattutto, terzultima estrazione di questo primo mese del 2021. Anche oggi, martedì 26 Gennaio, si terranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. E noi, come un vero e proprio appuntamento fisso, saremo collegati in diretta per seguirle in tempo reale. Ed, ovviamente, aggiornarvi passo dopo passo su tutte le combinazioni vincenti. Inutile dirvi, perché ormai lo facciamo sempre, di tenere gli occhi fissi sul Superenalotto. Ed, in particolare, sul suo jackpot. La tanto famosa ed agognata cifra da vincere, infatti, aumenta sempre di più. Tanto che, attualmente, è arrivata a circa 97,1 milioni. Dei numeri che, da come si può chiaramente comprendere, sono davvero considerevoli. E che, con i tempi che corrono, farebbero comodo un po’ a tutti. Quindi, cosa aspettate? Siete delle persone che non giocate mai, eppure il nostro articolo vi ha fatto venire la voglia di tentare la fortuna? Fatelo senza problemi! Pensate, costa solo un euro! Ovviamente, vi raccomandiamo, non esagerate con il gioco! Bando alle ciance, adesso! Manca davvero pochissimo per le estrazioni. Prima di iniziare, però, vi rammentiamo i numeri estratti di sabato 23 Gennaio: 3 – 19 – 27 – 35 – 63 – 89 Jolly 29 Superstar 57.

Estrazioni di oggi, Martedì 26 Gennaio: come funzionano?

Siete dei nuovo giocatori e volete avere qualche informazione in più? Siete nell’articolo giusto. Ecco tutto quello che occorre sapere! Le estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto avvengono a Roma tre volte alla settimana. I giorni, solitamente, sono martedì, giovedì e sabato. E partono alle ore 20:00. Può capitare, però, che i sorteggi possano essere anticipati o posticipati. Badate bene, però, questo accade solo ed esclusivamente nel caso di sovrapposizione con un giorno festivo. Altrimenti resta tutto invariato. Come funziona, invece, la modalità di estrazione? Partiremo innanzitutto con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. E per concludere con il 10 e lotto.

ESTRAZIONI LOTTO DEL 26 GENNAIO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

2. ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Numeri vincenti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

3. ESTRAZIONI DEL 10eLOTTO

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Siete stai baciati dalla dea bendata? Noi ce lo auguriamo!