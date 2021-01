Uomini e Donne, chi è Nicole: sapete che lavoro fa la nuova dama del Trono Over? Ecco il suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, si sa, è uno dei programmi più amati della nostra tv. La trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori, che da anni seguono le avventure dei troni più famosi della tv. Quest’anno, come l’anno scorso, trono classico e trono over sono stati uniti in un’unica super puntata, in cui i colpi di scena non mancano mai. A rendere più dinamica la trasmissione sono le continue new entry, che di puntata in puntata arricchiscono il parterre maschile e quello femminile. E tra le ultime arrivate del Trono Over c’è anche lei, Nicole, l’affascinante dama che non è passata affatto inosservata. Scopriamo qualcosa in più su di lei: avete visto il suo profilo Instagram?

Uomini e Donne, chi è Nicole: tutto sulla nuova dama del Trono Over

Nicole è una delle nuove arrivate a Uomini e Donne. La sua bellezza e la sua eleganza hanno colpito tutti, in particolare Carlo e Armando, i due cavalieri che sta frequentando. Con entrambi sembra esserci molto feeling, anche se con Armando ci sono alcuni freni dovuti alla differenza d’età. Quello su cui entrambi i cavalieri sono d’accordo, però, è che Nicole faccia la differenza grazie alla sua classe e la sua raffinatezza, sia nei gesti che nei modi di fare. Di lei non sappiamo molto, ma spulciando il suo profilo Instagram abbiamo scoperto qualcosa in più. Si chiama Nicole Vinti e come ha scritto anche nella sua bio di Instagram è una consulente di immagine e hair stylist. Il suo profilo è seguito da ben 10,7 mila followers! Diamo un’occhiata ad alcuni scatti postati da Nicole sul suo canale social ufficiale:

Eh si, Nicole è davvero incantevole! Riuscirà a trovare l’amore nella seguitissima trasmissione di Maria De Filippi? Non ci resta che seguire le prossime puntate, come sempre alle ore 14 e 45 su Canale 5. Nelle prossime puntate anche un colpo di scena: è spuntata la data della scelta di Davide! Stay tuned!