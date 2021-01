GF Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Non dire che siamo amici”, volano parole dure nella casa più spiata della tv.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Ma anche il post puntata non è stato affatto da meno! Al termine della diretta di ieri, lunedì 25 gennaio 2021, infatti, è successo davvero di tutto. A partire da una conversazione tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che ha preoccupato non poco i fan: i due hanno deciso di abbandonare il gioco? Staremo a vedere. Nel frattempo, dopo la puntata di ieri, Tommaso ha avuto qualcosa da ridire su Giulia Salemi, dopo che quest’ultima ha scelto di togliere la possibilità all’influencer di andare al televoto per la finale. Una scelta che ha portato al televoto attualmente in corso: uno tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta sarà il primo finalista uomo dell’edizione. Come sempre, Tommaso ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, affrontando faccia a faccia la coinquilina. Ecco cosa è successo.

GF Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu devi dire ho parato il c*** a Pierpaolo”, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi

Giulia Salemi ha deciso di togliere la possibilità a Tommaso Zorzi di essere tra i candidati alla finale, salvando Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Una scelta che la Salemi ha giustificato spiegando di aver agito pensando di ferire il meno possibile uno tra Andrea e Tommaso, escludendo ovviamente Pierpaolo. Le parole della influencer però non convincono Tommaso, secondo il quale la scelta di Giulia è stata piuttosto strategica e mirata a favorire Pierpaolo: in un ipotetico televoto per la finale, Pierpaolo avrebbe avuto più chances contro Andrea che contro Tommaso, uno dei più forti di questa edizione. Ma non è tutto: Tommaso accusa Giulia di aver fatto la vittima fino a pochi giorni prima sulla questione “amicizia” con lui e di non essersi poi comportata da amica in questo caso. Ecco una parte della discussione tra i due:

Un botta e risposta acceso, quello tra Giulia e Tommaso, che sottolinea: “Perché quando io ti dico non siamo migliori amici mi guardi come se ti dicessi una cosa nuova? Tu devi dire ho parato il c*** a Pierpaolo, non mi dire tanto in finale ci arrivi lo stesso!”. Riusciranno Tommaso e Giulia a chiarirsi nelle prossime ore? Staremo a vedere! Quel che è certo è che la finale si avvicina e il clima in casa è sempre più acceso, stay tuned!