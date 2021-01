Geppi Cucciari, ricordate come ha iniziato la sua carriera? Precisamente quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: ve lo sveliamo noi!

Comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, e attrice, Geppi Cucciari non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Non tutti sanno, però, che è una grande appassionata di Pallacanestro, e ha giocato in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari. Dal 2012 ha giocato nella Gammabasket Segrate in serie C: un vero e proprio talento il suo. Da alcuni mesi è alla conduzione del programma Che succ3de? su Rai 3, e sta riscontrando, a quanto pare, un grande seguito. Geppi ha alle spalle una lunghissima carriera, ma vi ricordate come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo? Ve lo riveliamo noi!

Geppi Cucciari, ricordate come ha iniziato la sua carriera? E’ davvero sorprendente!

Geppi Cucciari è un amatissimo personaggio televisivo, il pubblico apprezza fortemente la conduttrice, al timone, al momento, della trasmissione di rai 3, Che succ3de?. Ogni volta, Geppi mostra la sua prorompente personalità, schietta e solare. Sarà proprio per questo che i telespettatori sono conquistati dalla sua persona, e ovviamente dal suo talento. Nella sua vita ha raggiunto tanti traguardi, infatti, ha una carriera pienissima. Ma ora ci chiediamo, sapete come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo? O almeno, lo ricordate? Ebbene, ve lo sveliamo noi, subito. A quanto pare, sfogliando la sua biografia, la conduttrice nel 2000 è entrata a far parte del laboratorio teatrale Scaldasole, e l’anno successivo, si è laureata in Giurisprudenza. Ed è proprio nel 2001 che entra a far parte del laboratorio artistico di Zelig. Pian piano, le sue forti capacità iniziano ad essere note, e comincia la sua scalata verso importanti impegni lavorativi.

Oggi, la sua notorietà è immensa, e conosciutissimo è il talento posseduto. Amata ed apprezzata, Geppi Cucciari non smette mai di sorprendere i telespettatori, sempre pronta con quella sua particolare eloquenza, ed ogni volta, è un turbinio di sorprese. Allora, eravate a conoscenza di questi peculiari passaggi della sua vita?