Ricordate le Letterine di Passaparola? Da Silvia Toffanin a Ilary Blasi, ecco com’erano le famose showgirl.

“Ullala ullalla ullallalà lasciati andare, che vincerai!”. Se l’avete letta cantando, siete sicuramente tra i milioni di telespettatori di Passaparola, l’amatissimo quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e andato in onda dal 1998 al 2008. Un gioco fresco e divertente, che ha tenuto compagnia il pubblico nella fascia preserale. Protagoniste della trasmissione erano loro, le famose “Letterine”, che avevano il compito di alleggerire le puntate con battute, sketch e coreografie. Come le veline per Striscia la Notizia, le letterine divennero davvero famose in tv: molte di loro, oggi, sono famosissime conduttrici, attrici e showgirl. Per voi, oggi, una foto ricordo delle Letterine della stagione 2001/2002. A condividere lo scatto su Instagram è stata Alessia Fabiani, una delle vallette di quella edizione. Curiosi di vedere chi erano le altre e come erano circa 20 anni fa.

Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Fabiani, Alessia Ventura, Ludmilla Radchenko e Daniela Bello: erano loro le Letterine ufficiali della edizione 2001/2002 di Passaparola. Le showgirl sono state protagoniste della trasmissione dal 10 settembre 2001 al 15 giugno 2002, anche se alcune di loro, come la Fabiani e la Blasi, sono rimaste nel cast per più di una stagione. Oggi sono famosissime, ma siete curiosi di vedere come erano agli inizi della loro carriera nel ruolo di letterine? Ecco una foto ricordo condivisa poco fa da Alessia Fabiani:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

Un dolce ricordo, quello condiviso dalla Fabiani, che manda un messaggio bellissimo alle sue ex colleghe: “Vi vorrò sempre bene!”. E voi, seguivate il divertentissimo quiz condotto da Gerry Scotti?