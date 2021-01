Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: l’amatissima dama tornerà nel programma , nessuno se lo aspettava.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv. La trasmissione di Maria De Filippi ormai da tantissimi anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, che seguono le avventure dei troni più amati della tv. E quest’anno, come l’anno scorso, il format di Uomini e Donne prevede l’unione di trono Over e trono Classico in un’unica super puntata. E a regalare continui colpi di scena alla trasmissione ci pensano le new entry che, puntata dopo puntata, fanno il loro ingresso in trasmissione. Da Gero a Nicole, sono tanti i volti noti che abbiamo visto negli ultimi giorni. Ma, a quanto pare, il parterre femminile del programma sta per allargarsi. Ma attenzione: non sarà una nuova dama, bensì un gradito ritorno! Ecco chi tornerà in studio nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: l’amatissima dama torna per la seconda volta

È stata una delle protagoniste più amate del Trono Over di Uomini e Donne e, a quanto pare, sta per tornare in studio. Parliamo di Pamela Barretta, una delle dame più belle che siano mai apparse in trasmissione. Per lei, l’avventura a Uomini e Donne non andò a buon fine: la sua storia con Enzo, infatti, si è interrotta in maniera tutt’altro che pacifica. Ebbene, secondo quanto riporta Amedeo Venza, suo caro amico, Pamela tornerà presto in trasmissione, dove avrà la sua seconda possibilità per trovare l’amore. Ecco la story apparsa su Instagram qualche ora fa:

Eh si, sembra proprio che Pamela sia pronta a rimettersi in gioco nell’amatissima trasmissione di Canale 5. Sarà più fortunata della prima volta e riuscirà a trovare la sua anima gemella? Staremo a vedere. Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire quale sarà quella in cui vedremo il ritorno della dama. E voi, ricordate il percorso di Pamela a Uomini e Donne e la sua turbolenta relazione con Enzo? Siete felici di rivederla in tv?