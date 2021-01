Margherita Buy è un’amatissima ed apprezzatissima attrice, ma conoscete la sua vita privata? Chi sono i suoi amori e quanti figli ha.

Diciamoci la verità: Margherita Buy non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Classe ’62, la simpaticissima romana inizia ad apprendere i primi rudimenti di recitazione quando era davvero giovanissima. Era soltanto una studentessa liceale quando, entrata in contatto con Andrea Camilleri perché sua moglie le impartiva lezioni di latino, Margherita resta affascinata da questo mondo. E, decisa a non voler intraprendere gli studi universitari, si cimenta nella carriera da attrice. Da quel momento, inizia la sua scalata al successo. Dopo il suo esordio al cinema, avvenuto esattamente nel 1986, l’attrice romana inizia a cavalcare la cresta dell’onda. Tanto che, dopo ben 35 anni dal suo debutto, continua a decantare di un clamore davvero assurdo. Con un curriculum alle spalle ricco di esperienze lavorative impressionanti e, soprattutto, di riconoscimenti di un certo livello, Margherita Buy è, senza alcun dubbio, una vera e propria stella della recitazione italiana. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Sempre riservata e gelosa della sua privacy, conoscete proprio tutto della sua vita privata? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Margherita Buy, vita privata: i ‘vecchi’ amori dell’attrice e quanti figli ha

Come dicevamo precedentemente quindi, Margherita Buy è, senza alcun dubbio, una grandissima attrice. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? O, per meglio dire, conoscete proprio tutto di lei? In particolare, conoscete per filo e per segno la sua vita privata. Ecco, qualora la risposta dovesse essere negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi! Di seguito, infatti, non soltanto vi riproporremo i vecchi amori dell’attrice romana, ma vi sveleremo anche quanti figli ha. Siete curiosi di saperne di più? Procediamo con ordine. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Margherita Buy, nella sua vita, conti soltanto due grandi amori. Con uno di essi, da quanto si legge, è arrivata anche a convolare a nozze. E con l’altro, invece, è diventata mamma per la prima volta. Ecco, ma bando alle ciance. Ecco tutti i dettagli. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il primo amore dell’attrice romana sia stato Sergio Rubini, anche lui grandissimo attore. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che i due si siano conosciuti davvero giovanissimi. In particolare, negli anni in cui entrambi studiavano presso l’accademia nazionale di arte drammatica. E che, nel 1991, siano convolati a nozze. Il loro matrimonio, però, durerà molto poco. Perché i due si separeranno nel 1993. E divorzieranno definitivamente nel 2012. Dopo il buon Rubini, infine, si legge che Margherita Buy abbia avuto un altro amore. Ed, in particolare, facciamo riferimento alla lunga relazione con Renato De Angelis. I due sembrerebbe che siano stati una coppia dal 1999. E che, dopo sedici anni, si siano detti ‘addio’. Nel frattempo, però, hanno vissuto la gioia più grande della loro vita: mettere al mondo la bellissima Caterina.

Voi la conoscevate?