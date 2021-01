Sapete dove vive Cecilia Capriotti, l’ex concorrente del GF VIP? La sua casa è davvero elegante e chic: date un’occhiata al post pubblicato!

Cecilia Capriotti non è stata a lungo nella Casa del GF VIP ma quel poco è bastato a farla entrare nel cuore di tutti. La simpaticissima Cecilia, personaggio televisivo ed attrice italiana, ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2000 partecipando a Miss Italia e classificandosi quarta! Cecilia è entrata a far parte di tantissimi programmi televisivi come ad esempio Ballando con le stelle, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP! E’ impegnata sentimentalmente con Gianluca Mobilia, un imprenditore, e dalla loro unione è nata una piccola bambina di nome Maria Isabelle, nel 2016. Cecilia è molto amata ed apprezzata, non solo per la sua bellezza ma che per il suo carattere: è molto simpatica, nella Casa rideva e scherzava spesso con Tommaso! Ma sapete dove vive l’ex gieffina? Lei ed il suo compagno hanno una casa originale, elegante e super chic!

Cecilia Capriotti, sapete dove vive? La sua casa è davvero originale e super chic!

Gianluca Mobilia e Cecilia Capriotti sono legati dal 2014, si sono conosciuti in una vacanza: vivono, insieme alla loro piccola Maria Isabelle, nata nel 2016, in una meravigliosa casa. Non sappiamo la città in cui vivono ma sappiamo che all’interno dell’appartamento c’è un clima davvero ‘chic’. Possiamo notarlo da questa fotografia pubblicata da Cecilia sul suo canale Instagram: dopo aver fatto l’albero il giorno dell’Immacolata, la Capriotti ha deciso di scattare una foto di sé con il suo cagnolino e l’albero alle sue spalle.

Beh, i mobili e l’arredamento non sono potuti passare di certo inosservati. Il pavimento così originale e ‘particolare’ ha catturato l’attenzione di tutti. Quella libreria in legno e le pareti color arancio scuro rendono l’ambiente davvero elegante e chic.