GF Vip, accesissimo confronto tra donne: “Ne resterà una sola”, accadrà domani sera durante la puntata.

Domani sera andrà in onda una nuova accesissima puntata del GF Vip. Una puntata in cui accadrà davvero di tutto: dal confronto tra Andrea Zenga e il papà Walter alla proclamazione del primo finalista uomo. Una serie di colpi di scena incredibili ci aspettano durante la diretta e, a quanto pare, quello tra Zenga e il suo papà non sarà l’unico confronto dalla serata. Nelle stories Instagram di un personaggio molto vicino al GF, è apparso qualche indizio che fa pensare proprio a un faccia a faccia imminente. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, accesissimo confronto tra donne: “Ne resterà una sola”, lo scontro tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta

“Ne resterà una sola”. È quanto ha scritto Alba Parietti nelle sue stories di Instagram. A cosa si riferisce? Al possibile faccia a faccia che ci sarà domani sera, in diretta al GF Vip. Un faccia a faccia tra la mamma di Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta. Quest’ultima infatti, nel corso dell’ultima puntata, ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio Alba Parietti. Si tratta di un episodio del passato, con protagonista Alain Delon: l’attore, durante un evento, avrebbe preferito la Ruta alla Parietti, chiedendo alla prima di sedersi accanto a lui e di bere qualcosa. Una versione che, però, Alba non sembra approvare. Le due si scontreranno domani in diretta? Le story postate poche ore fa dalla Parietti lasciano immaginare che domani accadrà di tutto:

Eh si, sembra proprio che domani sera assisteremo ad uno “scontro tra titani”. Chi dice la verità? Non ci resta che attendere domani sera per scoprire tutte le novità della nuova puntata. Appuntamento alle ore 21 e 30 , ne vedremo delle belle!