Cristiano Ronaldo è nei guai? I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti su una presunta ‘trasferta fuorilegge’ fatta negli ultimi giorni dal bomber. Ecco cosa succede.

E’ polemica intorno al bomber bianconero, Cristiano Ronaldo. Il Pallone d’Oro per ben cinque volte, potrebbe essersi ‘tradito’ da solo. Ha pubblicato sul suo canale Instagram delle immagini che lo ritraggono su una motoslitta insieme alla sua dolce metà. Secondo le ricostruzioni, il campione non essendo stato convocato dalla sua squadra, si è andato a godere qualche giorno di relax con Georgina Rodriguez, sulle nevi di Courmayeur. L’ANSA scrive che al momento i carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sul caso della presunta trasferta di Cristiano Ronaldo. Vi spieghiamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Cristiano Ronaldo, guai in arrivo? Il bomber bianconero ‘fuorilegge’, cosa è successo

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la partita di Coppia Italia tra Juventus e Spal, andata in scena ieri sera, 27 gennaio,e vinta dai bianconeri per 4 a 0. A quanto pare Cristiano ha deciso di godersi qualche giorno di relax con la sua Georgina Rodriguez: si legge che la coppia famosa ha varcato i confini regionali tra Piemonte e Val D’Aosta (zone arancioni dell’Italia) per trascorrere due giorni sulla neve nella zona della Val Veny, a Ovest di Courmayeur.

Il bomber bianconero potrebbe essersi ‘tradito’ da solo. Ha pubblicato lui stesso dei video sui canali social prima di cancellarli, ma forse è stato troppo tardi. Sul portale dell’ANSA si legge che le immagini sono state riprese dalle testate giornalistiche: ora i carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sul caso della presunta trasferta.

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Messaggero, CR7 e Georgina avrebbero soggiornato in un albergo che in teoria dovrebbe essere chiuso a causa dell’emergenza Covid. La vacanza sarebbe avvenuta tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio 2021.