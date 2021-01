La bellissima Valentina Vignali ricorda su Instagram il dramma vissuto anni fa: un momento davvero difficile oggi fortunatamente superato.

Capita spesso che nella vita ‘dorata’ dei personaggi pubblici che tanto ammiriamo ci sia un passato segnato da dolori e difficoltà. E’ il caso, ad esempio, di Valentina Vignali, seguitissima modella ed influencer, giocatrice professionista di pallacanestro ed ex concorrente del Grande Fratello 16. Mora, 29 anni, 183 cm di altezza per 62 kg, la bella Valentina è una ragazza solare e positiva, ma ciò non vuol dire che non abbia dovuto affrontare momenti di estrema difficoltà. Non tutti sanno infatti che l’ex gieffina, tra le ex corteggiatrici di Francesco Monte all’epoca in cui era tronista di Uomini e Donne, è stata colpita anni fa da un tumore alla tiroide. Aveva appena 21 anni e com’è comprensibile, il ricordo di quel dramma vissuto in così giovane età, resta scolpito nella sua memoria. Proprio in queste ore, la Vignali ha ricordato sul suo seguitissimo profilo Instagram quei momenti terribili trascorsi in ospedale. Vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Valentina Vignali, il dramma: “Mi sembrava di impazzire”

Tra i tanti scatti allegri che ama postare sui social, Valentina ha ricordato anche il dramma che si è trovata a dover vivere a soli 21 anni: lo ha fatto tramite delle storie su Instagram in cui appare nel letto dell’ospedale ed ha spiegato che in quel momento era ricoverata per il primo ciclo di cure dopo la rimozione del tumore. Rivela che nonostante cercasse di mantenere un umore positivo, i giorni chiusa lì dentro sembravano non passare mai. Ha anche raccontato un aneddoto spiritoso: ha infatti rivelato di essere scappata con la flebo al braccio per andare a mangiare una pizza, anche se comunque non riusciva neanche ad ingoiare.

Un periodo sicuramente doloroso che però è riuscita a superare brillantemente senza perdere il sorriso e l’allegria. Due delle doti che tanto la rendono amata dai fan.