Georgina Rodriguez, clamorosa gaffe a Venezia: tutti lo hanno notato

Georgina Rodriguez, clamorosa gaffe sul al Festival del Cinema di Venezia: tutti lo hanno notato, ecco cosa è accaduto.

È partita ieri, 3 settembre, la 77 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un’edizione sicuramente particolare, per via dell’emergenza Coroavirus, purtroppo ancora in corso sul nostro territorio. Ma, anche quest’anni, le luci dei riflettori sono tutte puntate sui look delle splendidi ospiti dell’evento. Da Giulia De Lellis ad Elodie, sono tantissime le star che hanno attirato l’attenzione dei media. Anche la bellissima Georgina Rodriguez, compagna del bomber Cristiano Ronaldo, non è passata inosservata…e non solo per la sua bellezza! La modella argentina, infatti, è stata protagonista di una gaffe decisamente evidente, proprio all’arrivo al Lido. Di cosa parliamo? Non potreste mai immaginarlo.

Georgina Rodriguez, clamorosa gaffe a Venezia: la modella dimentica di togliere il cartellino alla giacca

A Febbraio l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston, tra le donne che hanno affiancato Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. Oggi la ritroviamo a Venezia, sul red carpet della Mostra del Cinema 2020. Parliamo di Georgina Rodriguez, la splendida modella argentina, nota anche per la sua relazione con l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo. Ebbene, la 26 enne si è fatta notare sul red carpet, con abiti mozzafiato…Ma, purtroppo, anche a causa di una clamorosa gaffe! All’arrivo a Venezia, Georgina indossa un meraviglioso tailleur bianco, firmato Ermanno Scervino: un look total white che appare davvero incantevole, in contrasto con l’abbronzatura della modella. Pantaloni a vita alta, top in stile lingerie e il blazer appoggiato sulle spalle: tutto perfetto, se solo la bellissima argentina non avesse dimenticato il cartellino del prezzo attaccato alla giacca! Proprio così, il cartellino è attaccato alla parte laterale della giacca e non è neanche così difficile vederlo. È visibile anche nel video che la stessa Georgina ha pubblicato sul suo profilo social qualche ora fa, date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto, un dettaglio che non poteva passare inosservato. Sul web, in poco tempo, le immagini del ‘cartellino’ sono diventate virali, come mostra un post della pagina Trash Italiano. Insomma, una gaffe che ha fatto chiacchierare tutti, ma che non ha di certo scalfito la bellezza di Georgina. E voi, quale look avete apprezzato di più tra quelli proposti nelle prime due giornate del Festival del Cinema?