Giulia Salemi, quanto costano le scarpe fucsia indossate nella puntata di ieri del GF Vip? Cifra da capogiro.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, a partire dalla proclamazione del secondo edizione di questa edizione. Dopo Dayane Mello, è stato il turno di Pierpaolo Pretelli, che ha battuto l’amico Andrea Zelletta al televoto. Un gioia immensa per Pierpaolo, ma anche per Giulia Salemi, che possiamo ormai definire quasi la sua fidanzata. La giovane influencer ha tifato apertamente per Pierpaolo, condividendo con lui la felicità di ieri. E, per la diretta di ieri sera, la modella italo persiana ha scelto un look che non poteva passare affatto inosservato. Un mini abiti animalier, al quale Giulia ha abbinato un paio di scarpe fucsia che ha colpito tutti: sapete quanto costano i décolleté indossati dalla Salemi in puntata? Il prezzo è sorprendente.

Giulia Salemi al GF Vip, le sua scarpe fucsia hanno colpito tutti: sapete quanto costano? Non indovinereste mai

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste assolute della puntata di ieri del GF Vip. Prima la lite con Tommaso Zorzi, poi la gioia per la finale conquistata da Pierpaolo: è stata una diretta ricca di sorprese per la influencer. Che, per la puntata di ieri, ha indossato un abito davvero notevole. Come le scarpe fucsia fluo, caratterizzati da cavigliera gioiello. Una calzatura che difficilmente poteva passare inosservata, soprattutto per il contrasto creato con la fantasia del vestito. Ma sapete quanto costano le scarpe indossate dalla Salemi? Come riporta Fanpage.it, si tratta dei pumps Elsa di Alexandre Vauthier, caratterizzato da tacco a spillo e catena alla caviglia. Il valore è di 1.075 euro!

Per quanto riguarda l’acconciatura, Giulia ha optato per una piega mossa, semplice, lasciando i capelli sciolti. Trucco impeccabile, come al solito per un amante del make up come lei. E voi, avete gradito il look scelto dalla Salemi per la diretta di ieri?