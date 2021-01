GF Vip, arriva un annuncio inaspettato: cosa accadrà stasera nella casa più spiata della tv.

I colpi di scena al GF Vip sono sempre all’ordine del giorno. Dopo una puntata ricca di colpi di scena, andata in onda ieri 29 gennaio 2021, anche questa sera sarà una serata speciale per i vipponi! Come di consueto, di sabato sera, per i vip è in arrivo una festa a tema. E il tema di questa sera è davvero speciale, soprattutto per una concorrente. Curiosi di scoprire cosa aspetta ai concorrenti tra qualche ora? Diamo un’occhiata all’annuncio apparso poco fa sui social del reality show.

GF Vip, arriva un annuncio inaspettato: stasera festa speciale in casa

Sabato sera al GF Vip vuol dire soltanto una cosa: è tempo di festa! Nello specifico, di una festa a tema. Ogni sabato, infatti, nella casa viene organizzato un party a tema, con tanto di cibo, costumi e usanze abbinate al tema della serata. Dalla festa romana a quella brasiliani, sono stati tanti i party organizzati durante questa edizione. Curiosi di sapere questa sera in quale realtà saranno catapultati i vipponi? Ebbene, Giulia Salemi sarà particolarmente felice perché in casa si organizzerà una bellissima festa persiana! A chiederla è stata proprio la giovane influencer, di origini persiane dalla parte di mamma Fariba. Come in ogni party a tema, quindi, ai concorrenti saranno forniti cibi e vestiti tipici della Persia, con tanto di genio della lampada! Ci saranno anche Jasmine ed Aladdin? Per scoprire tutte le novità del party, non vi resta che seguire la diretta!

Come seguire la festa di questa sera? Il Gf Vip è in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra, al canale 55, sul sito ufficiale del reality show o sull’app di Mediaset Play. Insomma, avete l’imbarazzo della scelta! Non vi resta che sintonizzarvi e godervi questa festa avvolta dalla magica atmosfera Persiana. I vip riusciranno a divertirsi in allegria o scoppierà qualche lite anche stasera?