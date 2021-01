Alessandra Martines è una famosissima ed apprezzatissima attrice, ma sapete quanti figli ha? Non tutti conoscono questo retroscena.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Alessandra Martines. Nata a Roma nel 1963, la simpaticissima e bellissima Alessandra fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. Dapprima come ballerina, avendo la possibilità di collaborare e danzare con grandissimi nomi della danza italiana, Alessandra si è fatta anche apprezzare per il suo talento da attrice teatrale e non. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, Alessandra Martines decanta, senza alcun dubbio, di una carriera lavorativa davvero immensa. E, soprattutto, più che ricca di esperienze professionali numerosissime. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Dal punto di vista privata, infatti, di che cosa siamo a conoscenza? A quanto pare, attualmente, l’attrice romana è single, ma sapete che ha dei figli? Si, avete letto proprio bene: la splendidi Martines è mamma. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: quanti figli ha? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Alessandra Martines, quanti figli ha? Chi sono e cosa occorre sapere su di loro

Con una carriera alle spalle ricca di esperienze lavorative davvero impressionanti e, soprattutto, completamente differenti tra di loro, Alessandra Martines rappresenta l’artista con la ‘a’ maiuscola. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, si è lasciata ampiamente apprezzare per le sue doti da ballerina di danza classica, ma non è nemmeno passata inosservata come attrice. Tanto è vero che sono davvero tantissimi i film, serie televisive o spettacoli teatrali in cui la Martines è stata la protagonista indiscussa. Ecco, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Appurato che la storia d’amore con Cyril Descours è terminata qualche anno fa, siete curiosi di sapere se l’attrice romana ha figli e, qualora la risposta dovesse risultare positiva, quanti ne ha? Ebbene. Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. La bellissima Alessandra è mamma di due splendidi figli: una femmina ed un maschio. La primogenita si chiama Stella. È nata nel 1999, quindi ha ben 22 anni. Ed è nata dal precedentemente matrimonio della Martines con il regista e sceneggiatore francese, Claude Lelouch. Il secondogenito, invece, è nato nel 2012. Si chiama Hugo. Ed è nato dalla relazione con il giovane attore francese Cyril.

Ne eravate a conoscenza?