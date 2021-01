Mario Biondi è un famosissimo cantante, ma conoscete la sua vita privata? Chi sono i suoi amori e quanti figli ha: i dettagli.

Classe ’71, il grandissimo Mario Biondi decanta di un successo davvero clamoroso. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto tanti anni fa. Il simpaticissimo Mario, infatti, aveva soltanto 12 anni quando, come interprete dei canti gregoriani, inizia a contraddistinguersi per la sua voce e il suo fenomenale timbro. Da quel momento, la scalata al successo dell’artista siciliana è davvero impressionante. Con all’attivo ben nove album pubblicati, Mario Biondi è uno dei cantanti più amati ed apprezzati del panorama artistico italiano ed europeo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Tralasciando la sua carriera, che come sapete è davvero fenomenale, cosa sappiamo della sua vita privata? In particolare, siete curiosi di conoscere chi sono gli amori del cantante siciliano? E, soprattutto, siete curiosi di sapere anche quanti figli ha? Scopriamo insieme ogni cosa.

Mario Biondi, conoscete la sua vita privata? Chi sono i suoi amori

Una carriera davvero immensa da come si può chiaramente comprendere. Ebbene, ma cosa sappiamo esattamente della vita privata di Mario Biondi? Se, dal punto di vista professionale, infatti, il simpaticissimo cantante siciliana decanta di un curriculum davvero incredibile, cosa occorre sapere sui suoi vecchi amori? Nel paragrafo successivo, vi anticipiamo, vi elencheremo dettagliatamente il nome dei suoi figli. E, soprattutto, il loro numero esatto. Adesso, invece, passeremo in rassegna i suoi amori. Da quanto si legge sul web, sembrerebbe che Mario Biondi abbia vissuto tre grandi amori. Il primo si è concluso con un matrimonio, celebrato con la bellissima e celebre cantante Marina Farina. I due, dopo ben quindici anni di nozze, decidono di separarsi. Dopo di lei, Mario Biondi inizia una relazione con Giorgia Albarello, una modella e terza classificata al concorso Miss Italia. Anche questa storia, però, non va affatto a finire bene. E si dicono definitivamente ‘addio’. Attualmente, infine, Mario Biondi è felicemente fidanzato con una donna di cui non ha voluto svelare l’identità.

Quanti figli ha?

Mario Biondi ha esattamente quarantatré anni e ben nove figli. Si, avete letto proprio bene. Il simpaticissimo e bravissimo cantante siciliano, oltre a decantare tre amori importantissimi nella sua vita, ha ben nove figli. Ecco, ma chi sono. Dalla relazione con Monica Farina sono nati: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Gli ultimi due, da come si può vedere, non sono affatto dei nomi casuali. Entrambi, infatti, ricordano due grandissimi artisti del panorama musicale internazionale. Dalla relazione con Giorgia Albarello, poi, è nata la piccola Mia nel 2015. E, già nel 2016, è diventato nuovamente papà di Mil. L’ultima figlia, invece, è nata nel 2020. Ma chi è l’attuale compagna? Attualmente, purtroppo, non abbiamo notizie. Fino a questo momento, infatti, Mario Biondi non ha svelato la sua identità.

Insomma, una famiglia davvero numerosissima, no?