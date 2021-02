Milly Carlucci, durante la puntata di “La vita in diretta”, ha svelato un clamoroso annuncio su “Il Cantante Mascherato”

Il cantante mascherato è un programma televisivo in onda dal 10 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Il programma è l’adattamento italiano della versione statunitense del talent show The Masked Singer. La trasmissione ha come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. La reale identità dei concorrenti viene rivelata in diretta solo al momento della loro eliminazione. Alla giuria presente in studio e al pubblico da casa spetta il compito di scegliere il vincitore di ogni manche e di individuare il nome misterioso dietro ad ogni maschera. La prima edizione è andata in onda dal 10 al 31 gennaio 2020 per quattro puntate ed è stata vinta da Teo Mammucari con la maschera del Coniglio; mentre la seconda edizione è iniziata il 29 gennaio del 2021 e andrà in onda per cinque puntate.

Il Cantante Mascherato, l’annuncio di Milly Carlucci

La seconda edizione de “Il cantante mascherato” è iniziata il 29 gennaio del 2021. Le maschere di questa nuova edizione sono: la Farfalla, il Gatto, la Giraffa, il Lupo, il Pappagallo, la Pecorella, la Tigre azzurra e il Baby Alieno. Nel corso della prima puntata, il Baby Alieno è stato svelato. Sotto la maschera c’erano i Ricchi e Poveri, che hanno deciso di ritirarsi. La loro prima esibizione, infatti, già aveva messo a dura prova la capacità polmonare dei quattro, i quali sono stati costretti a chiedere di uscire di scena perché impossibilitati a respirare bene.

Durante la puntata odierna de “La vita in diretta“, la conduttrice Milly Carlucci ha fatto un annuncio clamoroso: “Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella”.