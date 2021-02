Elisabetta Gregoraci ha incantato lo studio del GF VIP: il suo abito ha catturato l’attenzione di tutti! Vi sveliamo tutti i dettagli del meraviglioso look scelto dall’ex concorrente.

E’ iniziata una nuova puntata del Grande Fratello VIP. In diretta sono tornati i Vipponi che stanno regalando da mesi intrattenimento agli italiani. Tante sorprese e colpi di scena sono stati annunciati prima della puntata: ci sarà l’incontro attesissimo tra Giulia Salemi e sua mamma Fariba, ed anche quello tra i fratelli Zenga, Andrea e Niccolò. Questa sera di lunedì 1 febbraio non manca in studio l’incantevole Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente ha continuato ad avere i riflettori puntati su di sé: la sua ‘amicizia speciale’ con Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato con la Salemi, continua a far chiacchierare. A far parlare sono anche i suoi incantevoli look: per ogni serata la calabrese sceglie outfit che tolgono il fiato. Sapete il vestito a fiori che indossa questa sera di che marca è? Vi sveliamo tutti i dettagli!

GF VIP, Elisabetta Gregoraci incanta lo studio: il suo abito ha catturato l’attenzione di tutti

Elisabetta Gregoraci incanta ancora una volta lo studio del Grande Fratello VIP ed i telespettatori di Canale 5. L’ex concorrente ha scelto per questa sera un abito corto a fiori, molto colorato: sapete di che marca è? E’ stata lei stessa a rendere noto il brand del vestito che ha deciso di indossare per la puntata. Parliamo di un abito firmato Marco Bologna.

L’abito a fiori, con sfondo nero a tema floreale porta un colletto molto originale. Con il suo look Elisabetta ha letteralmente fatto innamorare tutti. Come rivela Manuel di Gioia, l’abito ha la stessa fantasia del tailleur indossato dalla Balivo a Domenica In.