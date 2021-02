Ex concorrente del GF VIP 5 attacca il programma, nel mirino la decisione su Alda D’Eusanio: ecco le sue parole

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Uno dei temi forti della puntata era la decisione sulla presunta squalifica di Alda D’Eusanio. La conduttrice e opinionista televisiva durante la settimana ha pronunciato una frase ‘poco felice’. Per lo stesso motivo, la produzione del reality show aveva deciso di squalificare Fausto Leali. Nel caso della D’Eusanio, invece, la produzione ha deciso di lasciar decidere al pubblico. Il conduttore ha aperto il televoto e il pubblico ha deciso di salvare la D’Eusanio. Non tutti hanno apprezzato la scelta del Grande Fratello. Un ex concorrente ha attaccato duramente il programma.

GF VIP 5, ex concorrente attacca il programma

Nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip ci sono state non poche squalifiche. Fausto Leali, ad esempio, è stato squalificato per una frase infelice, Paolo Brosio per una presunta bestemmia. Anche Filippo Nardi è stato squalificato. La D’Eusanio, invece, è stata ‘graziata’, sia dalla produzione che dal pubblico. La ‘non-squalifica’ della conduttrice e opinionista televisiva ha generato numerose polemiche. Uno dei primi a non apprezzare la scelta della produzione è stato proprio Filippo Nardi.

L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha commentato un video pubblicato dall’account social del programma, scrivendo: “Adoro Alda e perdono il suo scivolone, ciò che non perdono invece è l’ipocrisia terrificante del GF, che brutto esempio di due pesi e due misure“. L’ex gieffino ha poi aggiunto: “Da che pulpito questo finto perbenismo. Condannano alcuni e perdonano altri, lavandosi le mani in modo biblico. Poveri veramente“.