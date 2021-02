Belen Rodriguez con la sua frecciata su Instagram ha catturato l’attenzione di tutti: ‘La vendetta è…’, a chi è rivolta quella frase? Sentite cosa ha detto!

E’ sempre al centro della cronaca rosa l’incantevole Belen Rodriguez. L’argentina che vive in Italia da molti anni ha i riflettori puntati soprattutto negli ultimi giorni: su di lei girano alcune voci che la vedono mamma per la seconda volta. Secondo le indiscrezioni che girano sul web, Belen è incinta di una femminuccia: il papà sarebbe il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. La coppia non ha confermato o smentito la notizia: i fan sono davvero curiosi di scoprire la verità! Intanto a far chiacchierare nelle ultime ore è una IG story pubblicata dalla showgirl: su Instagram Belen lancia una chiara frecciatina? Sentite cosa ha detto!

Belen Rodriguez, la frecciata non passa inosservata: “La vendetta…”, a chi è rivolta?

Alcune IG story pubblicate da Belen Rodriguez hanno incuriosito tutto il popolo del web. La showgirl si mostra in compagnia di sua sorella, Cecilia, ed insieme chiacchierano su un particolare emerso solo ora. “Cecilia ha scoperto che il suo ascendente è Acquario. Mia mamma ha sbagliato a darci l’ora di nascita, io ho scoperto venti giorni fa di essere ascendente Scorpione, no Bilancia” ha spiegato Belen Rodriguez nelle sue stories. L’argentina ha poi aggiunto: “Lo Scorpione mi piace, è un po’ pazzo. Diciamo che per lo Scorpione la vendetta va servita fredda”.

Quest’ultima frase è stata una frecciata indirizzata a qualcuno? Sono in tanti sul web ad ipotizzare che si tratta di un chiaro messaggio rivolto al suo ex marito, Stefano De Martino. Oppure, si tratta solo di un avvertimento fatto in maniera scherzosa? Non ha aggiunto altro la showgirl che subito dopo aver lanciato la presunta frecciatina ha ripreso il suo compagno, Antonino.