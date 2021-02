Sebbene non abbiamo ancora avuto la conferma da parte della interessata, sembrerebbe che Belen Rodriguez sia incinta: il sesso del bebè.

Sembrerebbe proprio che il 2021 sarà un anno davvero indimenticabile per Belen Rodriguez. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. E, soprattutto, nota davvero a tutti. Anche perché, diciamoci la verità, sono diverse settimane che non si fa altro che parlare di questo. Sembrerebbe proprio che la bellissima showgirl argentina e il suo compagno Antonino Spinalbese siano in attesa del loro primo figlio. A lanciare l’indiscrezione, lo sappiamo benissimo, è stato proprio il settimanale Novello 2000. Da quel momento, sono iniziate a susseguirsi diverse notizie. E, soprattutto, sono iniziate a spuntare i primi indizi. Qualche ora fa, ad esempio, è stato anche svelato il sesso del presunto bebè. Qualora, quindi, l’argentina dovesse essere davvero incinta, perché al momento non abbiamo la conferma dei diretti interessati, sta aspettando una bambina o un bambino? Scopriamo insieme ogni cosa.

Belen Rodriguez, svelato il sesso del bebè: l’indiscrezione

La puntata di quest’oggi, Lunedì 1 Febbraio, di ‘Ogni Mattina’, programma in onda su Tv8 con Adriana Volpe, è stata davvero imperdibile. Perché? Beh, la motivazione è davvero elementare. Oltre a tutti gli argomenti che rendono lo show dell’ex concorrente del GF Vip più che incredibili, non si è potuto affatto fare a meno di parlare anche di gossip. E, quindi, della vera e propria regina della cronaca rosa: Belen Rodriguez. Sono diverse settimane che corre la voce di una seconda gravidanza. Ecco, ma è davvero così? Al momento, non lo sappiamo con certezza. Fino a questo momento, infatti, la diretta interessata e il suo compagno non hanno proferito parole. Stando, però, a quanto riferito in diretta ad ‘Ogni Mattina’ sembrerebbe essere stato svelato anche il sesso del bebè. Scopriamolo insieme.

❣️ Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La chimera Tabita? 😍😱 Continua a guardare sulla nostra pagina IG#TV8 #OgniMattina pic.twitter.com/5LcpQQgCLA — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) February 1, 2021

Ebbene si, avete letto proprio bene: Belen Rodriguez sarebbe in attesa di una bellissima femminuccia. È davvero così? Lo ripetiamo: non lo sappiamo affatto. Al momento, infatti, né la diretta interessata e né Antonino Spinalbese ne hanno dato la conferma o la smentita. Non ci resta, quindi, che aspettare. E soprattutto avere ulteriori informazioni.

Se fosse davvero così, noi tutti facciamo i nostri sinceri auguri alla coppia.