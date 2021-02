Anticipazioni della puntata di Beautiful di Mercoledì 3 Febbraio: Hope è in preda al panico e confesserà tutto a sua madre Brooke.

Diteci la verità: queste ultime puntate di Beautiful sono davvero imperdibili, vero? Non possiamo darvi affatto torto, avete ragione! Proprio in queste ultime settimane si sta sviluppando una trama più che interessante. E, soprattutto, ricca di colpi di scena. A cosa facciamo esattamente riferimento? Beh, la risposta è davvero semplice: a Thomas e a Hope. Sappiamo benissimo che, in questi ultimi appuntamento, i due giovani ragazzi sono stati molto vicini. Da una parte, infatti, c’era il figlio di Ridge Forrester che voleva fortemente ‘annientare’ la sua matrigna. Dall’altra, invece, c’era la figlia di Brooke Logan, che, pur di ottenere l’adozione del piccolo Douglas, era disposta davvero a tutto. E, tra l’altro, queste ultime puntate ce lo testimoniano davvero alla grande. Ecco, ma cosa accadrà nella puntata di oggi, Mercoledì 3 Febbraio? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che, ancora una volta, la protagonista indiscussa di questa puntata sia lei: Hope. La giovane, ormai, ha preso coscienza di quello che ha combinato a Thomas. Ed è letteralmente in preda al panico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Beautiful, anticipazioni di Mercoledì 3 Febbraio: Hope è in preda al panico, cosa succederà?

Cosa accadrà nella puntata di oggi, Mercoledì 3 Febbraio, di Beautiful? Stando ad alcune anticipazioni, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che la puntata si concentri, ancora una volta, su Hope e sull’incidente causato a Thomas. La giovane, in procinto di allontanarsi dal tentativo di approccio da parte del suo fratellastro, lo ha spinto. E lo ha fatto cadere in una vasca contenente dell’acido fluoridrico. Badate bene, però: la giovane Logan non era affatto a conoscenza del contenuto della vasca. Anzi, lei era convinta che ci fosse soltanto dell’acqua. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere la sua disperazione. Infatti, stando a quanto si legge, sembrerebbe che, proprio nella puntata di oggi, Hope si recherà, visibilmente disperata ed in preda al panico, da sua madre Brooke. La donna, ovviamente, vedendo arrivare sua figlia terrorizzata, non perde occasione di poter chiedere cosa sia successo. Anche perché è convinta che Thomas abbia commesso qualcosa di grave. Ed, appena ascolterà la clamorosa confessione di sua figlia, anche lei resterà completamente sconvolta. D’altra parte, però, conosciamo perfettamente Brooke. E sappiamo benissimo di quanto lei sia una donna forte e di quanto nulla possa scalfirla. Per questo motivo, invita sua figlia a non dire nulla di quanto accaduto con Thomas. Almeno fino a che non si trova una soluzione.

Siete curiosi di saperne di più? Non vi resta che seguire l’appuntamento di oggi. Stesso posto ed, ovviamente, stessa ora. Stay tuned!