“Ne vado fiero”, ha detto una volta Antonio Albanese, parlando della cicatrice che segna il polso della mano sinistra: l’avevate mai notata? Come se l’è procurata

Un talento immenso quello di Antonio Albanese, comico, attore, regista, una vera passione per lo spettacolo coltivata fin da giovanissimo. Originario di Olginate, nato nel 1964, inizia a lavorare in radio prima di conseguire il diploma presso la Scuola di arte drammatica di Milano. Con la partecipazione a “Mai dire gol” avviene il suo consacramento alla comicità e alla fama, che lo trasforma in un personaggio tra i più apprezzati. I “personaggi” da lui ideati e portati di fronte al pubblico diventano dei veri e propri tormentoni, indimenticabili. Felicemente sposato e padre di una bambina, Antonio Albanese ha parlato, in un’intervista di qualche tempo fa, della cicatrice che solca il polso della mano sinistra: “Ne vado fiero”. Sapete come se l’è procurata?

Antonio Albanese, com’è nata la sua cicatrice?

Non solo comico e intrattenitori, Antonio Albanese vanta una carriera che si srotola tra cinema, teatro e televisione. La sua simpatia è innegabile ed ha fatto breccia nell’animo del pubblico, conquistandolo. Quello che non molti sanno sull’interprete che, questa sera 3 Febbraio, vedremo in tv nel film “Come un gatto in tangenziale” è un retroscena che riguarda il suo passato. Antonio Albanese, infatti, prima di dedicarsi completamente alla passione per la recitazione e l’intrattenimento, lavorava come operaio. “Me la sono procurata quando facevo il falegname, uno dei mille mestieri che mi hanno consentito di mantenermi ai tempi dell’Accademia d’arte drammatica” ha raccontato diversi anni fa a proposito della cicatrice che gli segna il polso. Come riportato da “Il Messaggero”. “E’ il mio unico ”tatuaggio” e ne vado fiero” ha aggiunto.

Parole davvero splendide e profonde quelle di Antonio Albanese che svelano tutta la sua profondità d’animo! Conoscevate questo dettaglio che lo riguarda?