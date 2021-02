La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai Due, ma sapete chi è Antonio Gennarelli? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Dopo l’incredibile esperienza de ‘Il Collegio’, Rai Due, da Martedì 27 Gennaio, sta mandando in onda un nuovo e sorprendente docu-reality. Stiamo parlando proprio de ‘La Caserma’. Ecco, ma di che cosa parla esattamente? Ebbene. Il nuovo programma della Rai si concentra sulle vicende di ben 21 ragazzi, 15 uomini e 5 donne, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che dovranno vivere all’interno di una caserma ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Per circa 30 giorni, quindi, ciascun concorrente dovrà letteralmente adeguarsi a questo periodo storico. E, soprattutto, adeguarsi alle severe e dure leggi del tempo. A partire, quindi, dalla completa assenza dei social network. Ed, ovviamente, del telefono cellulare. Fino al completo isolamento e totale assenza dei contatti esterni. Insomma, il programma ha davvero tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle altre puntate, siete curiosi di conoscere i suoi protagonisti? Come dicevamo precedentemente, i ragazzi che si sottoporranno a questo esperimento ne sono 21. E sono tutti under 30. Tra questi, c’è anche il giovane Antonio Gennarelli. Siete curiosi di sapere ogni cosa su di lui? Ci pensiamo noi!

Chi è Antonio Gennarelli de La Caserma: età, Instagram e da dove viene

Antonio Gennarelli, come dicevamo precedentemente, è uno dei giovanissimi concorrenti de ‘La Caserma’, il nuovo docu-reality di Rai Due che permette ai suoi protagonisti di vivere ‘nel passato’. Rinchiusi all’interno, appunto, di una caserma ai tempi della Prima Guerra Mondiale, i 21 giovanissimi dovranno avere a che fare con le dure e severe leggi del tempo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Chi è questo giovanissimo ragazzo che ha deciso di prendere parte a questo nuovo docu-reality? Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Antonio arrivi da Napoli. Ed, in particolare, da Cercola. E che, soprattutto, sia davvero giovanissimo. Pensate, sembrerebbe proprio che il bel Gennarelli abbia soltanto diciannove anni. Attualmente, da quanto si legge, sembrerebbe non andare o scuola, ma che invece, saltuariamente, svolga un lavoro per aiutare la sua famiglia. Cosa sappiamo della sua famiglia? Da quanto si apprende, sembrerebbe che Antonio non sia affatto figlio unico. Si legge, infatti, che il giovane napoletano abbia due sorelle e un fratello, con il quale, tra l’altro, condivide la stanza. Della sua vita privata, invece? Al momento, non abbiamo alcuna informazione al riguardo. Anche sul suo canale social ufficiale, infatti, Antonio non lascia trapelare nulla. Magari, l’esperienza a ‘La Caserma’ gli garantirà di trovare un’anima gemella? Glielo auguriamo.

Qual è il suo più grande sogno?

Giovanissimo, ma con le idee molto chiare. Sembrerebbe che Antonio Gennarelli abbia un suo più grande sogno. Non soltanto, da quanto si legge, il giovane napoletano vorrebbe ritornare tra i banchi di scuola e conseguire un diploma, ma vorrebbe anche diventare un soldato a tutti gli effetti. Ci riuscirà?

Secondo voi, questa esperienza a ‘La Caserma’ servirà ad Antonio Gennarelli? Noi non abbiamo alcun dubbio!