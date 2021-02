Chiara Ferragni fa una confessione inedita su Instagram: la celeberrima influencer ha rivelato qual è stato il miglior regalo per lei.

La famosissima Chiara Ferragni, con i suoi quasi 23 milioni di follower, si conferma la regina delle influencer in Italia. Bella, ricca e di successo, la sua vita sembra non conoscere tristezze o fragilità. Una donna sicuramente da ammirare per la capacità di costruire la sua vita rendendola una vera favola sotto ogni aspetto, anche quello privato. Chiara ha infatti anche una bellissima famiglia, che presto si allargherà ulteriormente con l’arrivo della bambina che aspetta insieme al marito Fedez. Eppure a dimostrazione che a questo mondo nessuno, ma proprio nessuno, è immune da certe difficoltà, è arrivata in queste ore una inaspettata rivelazione proprio da parte della bella imprenditrice digitale. Attivissima sul suo profilo Instagram, la Ferragni ha risposto ad un utente che le ha rivolto una domanda abbastanza particolare e ciò che ha rivelato ha spiazzato tutti. Ecco cosa ha detto.

Chiara Ferragni, l’intima confessione: il regalo migliore è stato proprio quello

Come molti personaggi pubblici, anche la Ferragni è solita rispondere nelle storie di Instagram a delle domande che i fan le rivolgono per chiedere un consiglio o semplicemente per togliersi una curiosità. Nelle ultime ore è successo che un utente le abbia chiesto se fosse mai andata da uno psicologo e, nel caso, se se ne fosse mai vergognata. La bionda regina dei social ha spiazzato tutti rivelando un particolare della sua vita che nessuno avrebbe mai immaginato. Ha infatti scritto che da due anni è seguita da uno psichiatra: “Da un paio d’anni sono seguita da uno psichiatra bravissimo e ho cominciato da poco la terapia EMDR con un’altra specialista. Miglior regalo che io mi sia mai fatta. Dovrebbero provare tutti”. Nelle storie pubblicate successivamente, la moglie di Fedez ha poi raccontato che questa terapia EMDR ha lo scopo di rimuovere dei piccoli traumi subiti. Una strada che l’influencer sente di consigliare a tutti, perché nessuno nella vita non ha vissuto eventi che lo hanno colpito in modo particolare.

Grande ammirazione per Chiara Ferragni che ha saputo raccontare con tanta naturalezza anche questa parte di sé meno conosciuta.