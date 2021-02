Chi è Alice Basso: età, carriera, vita privata e libro della nota influencer; amatissima e famosissima sui social.

Di influencer ne è pieno Instagram, ma poche riescono a toccare il cuore come lei. Si, perché il profilo social di Alice Basso non è una semplice vetrina di abiti e make up, ma è un vero e proprio diario, nel quale condivide i momenti salienti delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana, in compagnia della sua amata famiglia. Un profilo seguito da ben 731 followers, che ieri hanno ricevuto una meravigliosa sorpresa: è uscito “Una mamma imperfetta“, il primo libro di Alice, nel quale la influencer si racconta a cuore aperto, tra ironia, ansie, paure ma anche tanti sorrisi e momenti felici. Curiosi di conoscerla meglio? Siete nel posto giusto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Chi è Alice Basso, l’influencer amatissima dalle donne

I frequentatori assidui di Instagram non possono non conoscerla: Alice Basso è una delle influencer più amate del momento. Bella da togliere il fiato, attraverso i suoi social Alice ha sempre mandato messaggi importanti, mostrandosi spesso con le sue imperfezioni, dalla cellulite ai kg in più post parto. Motivo per il quale è seguita ed amatissima da molte donne, che amano la sua semplicità. Nata il 1 giugno 1987 a Dono in provincia di Venezia, Alice si divide tra lavoro e famiglia. Una famiglia che ama alla follia e che è sempre presente nei suoi post su Instagram. L’influencer ha un rapporto meraviglioso con i suoi genitori, di cui spesso posta foto e video. Alice è sposata da diversi anni col produttore discografico e dj Mauro Ferrucci e dal loro amore sono nati due meravigliosi bambini, Brando e Morgan. La pagina Instagram di Alice è ricca di dediche per i suoi tre uomini, che rappresentano per le la gioia più grande:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Curiosità su Alice Basso

Alice ama giocare col suo look: ogni giorno mostra ai fan make up nuovi e nuove acconciature. La sua chioma mora è invidiabile, ma forse non tutti sanno che il suo colore di capelli naturale è il biondo ! A svelarlo è stata proprio lei, che più volte ha postato immagini del passato, in cui è visibile la sua chioma al naturale.

! A svelarlo è stata proprio lei, che più volte ha postato immagini del passato, in cui è visibile la sua chioma al naturale. Alice ama i tatuaggi e ne ha tantissimi: il suo braccio destro è completamente coperto, ed è proprio lì che ha tatuato il viso del marito Mauro, proprio come ha fatto lui.

E voi, cosa aspettate a seguire Alice su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!