Andrea Pucci con un post su instagram ricorda il suo amato papà: “Il suo profumo rimarrà per sempre”, il ricordo pieno di dolore.

Una nuova edizione dell’amato programma La Pupa E il Secchione e Viceversa ha avuto il suo inizio, e ha già riscontrato un grande successo. Al timone di questa nuova esilarante stagione il comico Andrea Pucci, che sicuramente riuscirà a rendere la trasmissione ancora più interessante, nel corso delle puntate che verranno. Comico, conduttore e attore, Andrea è davvero un amatissimo personaggio della televisione, sempre pronto a far sorridere i telespettatori con la sua battuta sempre pronta. Il suo umorismo ammalia decisamente tutti. Su instagram è molto seguito, qui, ama condividere i suoi pensieri, e anche immagini che rappresentano la sua vita quotidiana, ma anche professionale. Proprio sul suo profilo, è emerso un post in cui ha ricordato il suo amato papà: “Il suo profumo rimarrà per sempre“.

Andrea Pucci e il dolore provato: “Il suo profumo rimarrà per sempre”, un post da brividi

Amatissimo conduttore, attore, e comico, Andrea Pucci non ha certamente bisogno di presentazioni. Lo stiamo vedendo al timone della seguitissima trasmissione La Pupa e il secchione e viceversa, e sta dimostrando, come sempre, la sua forte ironia, attraversata dalla sua risata. Pucci ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, anche se in origine, lavorava presso la tabaccheria di famiglia, ed in seguito, ha intrapreso la professione di gioielliere. La sua gavetta è partita, quando, il conduttore ha partecipato alla trasmissione La sai l’ultima?, e così che ha iniziato pian piano a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Andrea è molto amato, e decisamente seguitissimo. Anche sui social, i follower sono tantissimi, e proprio qui, ama condividere immagini frequenti. Andando indietro, è emerso un post molto commovente, in cui Pucci ricorda il suo amato papà: “Questo era il mi papà, un uomo d’altri tempi che amava la vita, il suo profumo rimarrà per sempre nella nostra casa, mi manchi tanto“, ha riportato in didascalia il comico.

Un saluto da brividi che manifesta tutto il bene e la mancanza provata nei confronti del suo caro padre. Andrea Pucci ha voluto così in qualche modo ricordarlo e salutarlo, lasciando un messaggio d’amore per l’uomo. Anche i suoi follower, hanno voluto scrivere nei commenti delle parole di appoggio all’amato comico, tutti si sono mostrati visibilmente vicini.