GF VIP 5, gesto bellissimo per Dayane: avete visto cosa hanno fatto?

Gesto bellissimo per Dayane Mello, avete visto cosa hanno fatto i fan del GF VIP 5? Ve lo raccontiamo in questo articolo

Il mondo del Grande Fratello Vip è stato sconvolto dalla notizia della morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, prima finalista del reality show. La notizia è stata annunciata ieri mattina e ovviamente anche la gieffina è stata informata. La modella di origini brasiliane ha deciso di restare nella casa più spiata d’Italia. Se dovesse tornare nel suo paese, infatti, la Mello dovrebbe rispettare la quarantena obbligatoria. Nella casa, invece, sta ricevendo tutto l’affetto e la solidarietà dei suoi coinquilini. Questa mattina, inoltre, la modella brasiliana ha ricevuto un gesto bellissimo.

GF VIP 5, gesto bellissimo per Dayane: cos’è successo

Dayane Mello travolta dall’affetto dei fan nelle ultime ore. Tutti i sostenitori del reality show si sono uniti per regalare calore alla donna dopo la scomparsa del fratello. Tantissimi i messaggi sui social e le manifestazioni d’affetto. Questa mattina, poi, c’è stato un gesto che ha emozionato la modella brasiliana e gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. I fan del programma, infatti, si sono uniti ed hanno fatto volare un aereo per rendere omaggio alla Mello.

Il gesto dei fan ha emozionato Dayane, che è stata poi abbracciata da tutti i suoi coinquilini. La modella brasiliana, dopo la morte del fratello, ha ritrovato una nuova famiglia, con la quale convive da circa tre mesi. Domani andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e siamo sicuri che l’affetto arriverà anche dal conduttore Alfonso Signorini, dalla squadra di tecnici e autori e soprattutto dal pubblico in studio. Tutti uniti per ricordare il compianto Lucas Mello e per dare calore alla prima finalista della quinta edizione del reality show.