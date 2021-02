GF Vip, Dayane chiamata in passerella a inizio puntata: fortissima emozione per la modella, ecco cos’è successo in diretta.

La puntata del Grande Fratello Vip questa sera, com’era prevedibile, sarà dedicata per la maggior parte al terribile lutto che ha colpito Dayane Mello, che ha perso suo fratello Lucas. Il giovane aveva appena 26 anni ed è morto in un terribile incidente stradale in Brasile. Impossibilitata a partire nell’immediato presente per raggiungere la sua famiglia, Dayane ha scelto di rimanere nella casa insieme agli altri concorrenti, che in questo momento rappresentano per lei una famiglia, un porto sicuro. In questi due giorni tutti si sono adoperati per stare accanto alla modella e cercare di farle sentire il loro affetto e il loro sostegno, e lo stesso sta facendo questa sera Alfonso Signorini, che ha dedicato a lei il discorso a inizio puntata e le ha permesso anche di vivere una fortissima emozione: tutto è successo in passerella, ecco chi è arrivato per regalare un ‘abbraccio’ speciale a Dayane.

GF Vip, fortissima emozione per Dayane a inizio puntata: ecco cos’è successo in passerella

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera è iniziata con una dolce e commovente sorpresa dedicata a Dayane, che due giorni fa ha subito il terribile lutto della perdita di suo fratello Lucas. La modella sta soffrendo tantissimo e ha deciso di condividere questo dolore con i suoi ‘coinquilini’ all’interno della casa. La puntata di questa sera è chiaramente dedicata per la maggior parte a lei e in apertura Alfonso Signorini ha invitato la modella a uscire in passerella per ricevere un ‘abbraccio’ speciale. Quando Dayane è uscita, si è ritrovata davanti tutti gli ex concorrenti del reality, che sono entrati in scena uno alla volta, tutti vestiti di nero, visibilmente commossi.

Inutile dire che Dayane è scoppiata in lacrime appena li ha visti e li ha ringraziati per la loro presenza con parole da brividi: “Mi sento di dirvi di vivere sempre intensamente, perché la vita è breve, non perdete tempo”, ha detto tra le lacrime la Mello, che ha ricevuto in cambio l’applauso dei suoi ex coinquilini. Avete visto anche voi questo dolcissimo momento?