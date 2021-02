Grave lutto per Stefano De Martino: dolorosissima perdita per il conduttore.

Grave lutto per Stefano De Martino, è venuta a mancare nonna Elisa. Secondo le prime indiscrezioni, la 85 enne sarebbe morta in seguito ad una caduta avvenuta in casa. Una perdita dolorosissima per il conduttore di Stasera tutto è possibile, che era molto legato alla nonna. Spesso, nonna Elisa appariva nei post sui social dell’ex ballerino di Amici, diventando molto nota anche ai suoi numerosissimi followers, che hanno appreso con enorme dispiacere la notizia.

Un dolore immenso per Stefano De Martino: è morta la nonna Elisa, a 85 anni. Secondo le prime notizie sul web, la donna sarebbe morta in seguito ad una caduta avvenuta in casa. Inutili i soccorsi dopo l’incidente. Al momento, non è apparso alcun annuncio o dichiarazione da parte di Stefano, neanche sui social. Social dove, molto spesso, l’ex ballerino di Amici postava video e foto in compagnia della sua amata nonna. Come riporta Napoli Today, i funerali si terranno nella giornata di domani, nella chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata.Come già detto, nonna Elisa era molto nota i fan di De Martino, essendo spesso la protagonista di video e story del nipote. Nipote del quale nonna Elisa era la fan numero uno. Di recente, Stefano ha parlato di lei in merito ai regali di Natale, spiegando di averle regalato un cesto di frutta e verdura perché se le avesse regalato un gioiello, il suo primo pensiero sarebbe stato nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubasse.

Una perdita dolorosissima per il conduttore, che, al momento non ha ancora lasciato dichiarazioni sul triste evento. Da parte delle redazione di Sologossip, le più sentite condoglianze per Stefano.