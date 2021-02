Conduttore radiofonico e televisivo, amatissimo personaggio dello spettacolo: “A volte è un inferno vero”, il retroscena inaspettato su Costantino della Gherardesca.

Volto amatissimo dal pubblico, noto personaggio televisivo, conduttore anche radiofonico: “A volte è un vero Inferno”, il retroscena inaspettato su Costantino della Gherardesca. Dopo aver completato il percorso di studi con la laurea in filosofia a Londra, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Gli esordi arrivano con la partecipazione al “Chiambretti c’è”, a cui segue la collaborazione con la testata “L’indipendente”. Il suo successo e la sua fama crescono anno dopo anno, trasformandolo in uno degli opinionisti e conduttori più ricercati dal pubblico. Lo abbiamo potuto ammirare anche nelle vesti di ballerino quando, lo scorso anno, ha preso parte a “Ballando con le stelle” nelle vesti di concorrente. Qualche anno fa il celebre conduttore ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha svelato un retroscena importante che lo riguarda. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Costantino della Gherardesca, retroscena inaspettato

Del suo passato ha parlato spesso, soprattutto in merito al periodo buio che ha dovuto affrontare. Con la solita sincerità e schiettezza non ha nascosto i problemi che lo hanno segnato. A Vanity Fair, qualche anno fa, ha rivelato anche un retroscena importante che lo riguarda. Costantino della Gherardesca, infatti, ha rivelato che a causa della sua ansia e dell’agorafobia fare televisione: “A volte è un inferno vero. Ora sembrerò un pazzo assoluto, ma una telecamera accesa in uno studio tranquillo non mi dà fastidio”. Poi, l’artista ha aggiunto: “Ma se sei su un palco e le uscite sono lontane, le cose sono diverse. Mi mettono ansia gli spazi aperti e affollati ed è per questo che non vado mai in discoteca, per esempio”.

Un racconto importante e profondo, quello fatto da Costantino della Gherardesca, che ha svelato così qualcosa in più riguardo alla sua vita. Avreste mai immaginato questo retroscena inaspettato sul celebre e amatissimo conduttore?