Anticipazioni C’è Posta per Te puntata di Sabato 6 Febbraio: in studio una coppia amatissima e un attore famosissimo, i dettagli.

È arrivato il tanto atteso e sognato weekend. Da oggi, Sabato 6 Febbraio, ci aspettano due giorni di completo e sano relax. In attesa, però, di goderci una tranquilla Domenica in compagnia della propria famiglia, sappiate che non si può affatto rinunciare all’appuntamento del Sabato sera con C’è Posta per Te. E, vi assicuriamo, l’appuntamento di questa sera, così come tutti gli altri, sarà davvero imperdibile. Perché? Beh, stando alle anticipazioni trapelate dal canale Instagram del programma, sembrerebbe proprio che gli ospiti di questa sera siano davvero incredibili. Anche se, diciamoci la verità, ne siamo totalmente abituati. Nel corso delle cinque puntate precedenti, Maria De Filippi ha ospitato nel suo studio televisivo il fior fiore dello spettacolo italiano e non solo. A partire, quindi, da Can Yaman e Gianni Morandi. Fino a Nicolò Zaniolo, Giulia Michelini e tanti altri ancora. Ecco, ma chi ci sarà, invece, questa sera? Chi saranno coloro che faranno emozionare e sorprendere i destinatari della posta? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

C’è Posta per Te, anticipazioni del 6 Febbraio: chi ci sarà in studio

Avete preso impegni per questa sera? Ci auguriamo di no! La puntata di questa sera di C’è Posta per Te, vi assicuriamo, sarà davvero imperdibile. Ecco, ma perché? Cosa dobbiamo aspettarci? Ovviamente, al momento, non possiamo sapere tutto nei minimi dettagli. Certo, conosciamo abbondantemente gli ospiti di questo quinto appuntamento, è vero. Ma non possiamo dirvi con certezza quali saranno le storie che verranno raccontate. E, soprattutto, per quale motivo verranno spedite le lettere in tutta Italia. Una cosa, però, è certa: le emozioni non mancheranno affatto. Proprio nel corso dei questa puntata di stasera, Venerdì 6 Febbraio, le storie da raccontare saranno davvero intense ed emozionanti. Come, tra l’altro, lo saranno anche i suoi ospiti. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Stando alle anticipazioni trapelate dal canale Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che ci siano degli ospiti davvero speciali. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ebbene si. Ci saranno Ciro Immobile e la sua bellissima moglie Jessica Melena. Ovviamente, al momento, non sappiamo nulla di più. Non sappiamo, infatti, il regalo di chi saranno. Fatto sta che, senza alcun dubbio, le emozioni saranno garantite. Ma non è affatto finita qui. Oltre all’amatissima coppia, ci sarà anche lui: un attore famosissimo. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Siete contenti? Stasera, Sabato 6 Febbraio, ci sarà anche lui: Claudio Amendola. Insomma, noi non vediamo l’ora che arrivi questa sera. Voi?