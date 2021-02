Grave lutto per Mika: “Era orgogliosa di quello che sono diventato”, dolorosissima perdita per il cantante.

Una perdita dolorosissima per Mika: il cantante ha perso la mamma poco dopo il concerto live di Versailles, che è riuscita ad assisterle. A raccontarlo è stato lui, in un’intervista a ‘Parisian’, nella quale ha rivelato: “Ho fatto questo concerto per lei, era orgogliosa di quello che sono diventato. Joannie Penniman si è spenta dopo una lunga malattia: un tumore al cervello, diagnosticato nel 2019. Un dolore grande per l’artista, che ha però potuto avere la sua mamma tra gli spettatori della sua ultima esibizione: “Tutta la mia famiglia è stata presente a questo concerto e anche mia madre, che mi ha formato, era lì, su una sedia a rotelle.”

” Ci ha lasciati poco dopo, sicuramente orgogliosa di chi sono diventato e lasciandomi in eredità la stessa richiesta per il futuro: non cedere mai al facile, continuare ad esplorare nuovi orizzonti creativi”. Con queste parole Mika parla della morte della mamma Joannie, venuta a mancare poco dopo il suo ultimi concerto live a Versailles. Un concerto al quale la donna è riuscita ad assistere, prima che il tumore avesse la meglio su di lei.