GF Vip, indiscrezione shock: è scoppiato l’amore tra due ex concorrenti di questa edizione del reality.

Un’indiscrezione decisamente inaspettata, quella lanciata da Giornalettismo poco fa. Un’indiscrezione che riguarda una coppia nata al GF Vip. E no, non si tratta di quella formata da Pierpaolo Pretelli. La news parla di due protagonisti di questa edizione del reality show, che però non sono più in casa. Ma non è tutto: non si sono neanche mai incontrati nella casa, poiché quando lui è entrato, lei era già uscita. Il flirt tra i due ex concorrenti sarebbe quindi nato fuori dalla casa e ne sarebbero a conoscenza anche altri ex inquilini. Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, indiscrezione shock: scoppia l’amore tra i due concorrenti, nessuno se lo aspettava

È scoppiato l’amore tra Mario Ermito e Myriam Catania? Secondo Giornalettismo, tra i due è nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Una notizia che, stando a quanto riporta il portale, sarebbe dovuta rimanere segreta poiché Myriam sarebbe impegnata. “Con assoluta certezza possiamo confermare che anche gli altri inquilini eliminati da Matilde Brandi in poi…sono a conoscenza di questa liason o nuova amicizia. Aspettando conferme, il gossip è servito”, si legge su Giornalettismo. Insomma, un vero e proprio scoop! Se la notizia fosse confermata, il flirt tra i due sarebbe nato fuori dalla casa, poiché quanto Ermito ha fatto il suo ingresso in casa, Myriam era stata già eliminata da un bel po’ dal gioco.

Una notizia inaspettata, anche perché, Myriam sarebbe impegnata con Quentin Kammermann, il francese dal quale ha avuto il piccolo Jacques e che è entrato anche in casa per farle una sorpresa. Cosa sarà accaduto tra i due e, soprattutto, quanto c’è di vero nell’indiscrezione su Myriam e Mario? Non ci resta di attendere le prossime ore in attesa di conferme o smentite. E voi, cosa ne pensate di questo scoop?